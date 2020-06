Starosta Burgasu: Verím, že turisti budú u nás v bezpečí

Bulharsko sa pomerne dobre vyrovnáva s pandémiou koronavírusu. Ako si to vysvetľujete?

Dá sa to pripísať pozitívnemu vplyvu počasia a na druhej strane prísnym dezinfekčným a komplexným protiepidemickým opatreniam zo strany príslušných úradov. Tie krajina zaviedla skoro, hneď po objavení sa prvých prípadov. Uzavreli sme veľké mestá a vyzvali sme výrobcov, aby sa sústredili na produkciu ochranných prostriedkov. Skvelým príkladom je Burgaská štátna opera. Jej pracovníci sa namiesto vytvárania dekorácii sústredili na výrobu ochranných masiek pre miestne obyvateľstvo.

Nakoľko COVID-19 zasiahol Burgas?

V Burgase je veľmi malý počet nakazených ľudí. Všetky verejné miesta dezinfikujeme špeciálnym nanoprípravkom s protibakteri­álnymi a antivírusovými zložkami. Na povrchu vydrží okolo jedného roka. Pláže v Burgase sú čisté, dezinfikujeme a zdravotne ich upravujeme častejšie. Robíme to tak so všetkými plážovými zariadeniami, ako sú slnečníky a ležadlá. Kľúčovým slovom sezóny v roku 2020 je bezpečnosť. Burgas má najbezpečnejšie pobrežie pre tohtoročnú letnú dovolenku. Chcem, aby si ľudia, ktorí si naše mesto vyberú, boli istí, že sú v bezpečí. A chceme, aby aj odišli zdraví a šťastní.

V regióne Burgasu plánujete otestovať 3 500 ľudí. Výsledkom výskumu má byť certifikát, že oblasť je bez choroby COVID-19. Ako to bude fungovať?

Sme v prvej fáze výskumu. Umožní nám propagovať región Burgasu ako turisticky bezpečné miesto. Druhá fáza príde na jeseň. Chceme vedieť, ako vyzerá situácia na začiatku turistickej sezóny. Potom chceme zistiť, ako to bude na jej konci. Bude to na základe vedeckých poznatkov a vytvoríme užitočnú databázu. Výskum robíme na základe štúdie z mesta Heinsberg v Nemecku. Je veľmi dôležité, aby sme vybrali a motivovali ľudí, ktorí sa ako dobrovoľníci zúčastnia na výskume. Sú zo štyroch vekových skupín a rozdelení na mužov a ženy. Polovica testovaných pracuje v turizme. V hoteloch, reštauráciách, malých obchodoch. Cieľom je zistiť, aké percento populácie sa už stretlo s vírusom a koľkí si vytvorili imunitu. Všetky hotely, kaviarne a nočné kluby musia prísne dodržiavať protiepidemické opatrenia založené na celosvetových štandardoch. Burgas je prvé mesto v Bulharsku, ktoré spustilo vlastnú kampaň na prípravu individuálnych hygienických plánov v hoteloch. Kontrolným úradom to umožňuje zaviesť dodatočné pravidlá a trvať na svojich požiadavkách. A v neposlednom rade by som sa v tejto situácii chcel sústrediť na osobnú zodpovednosť každého človeka.

Starosta bulharského Burgasu Dimitar Nikolov. Autor: Mesto Burgas

Máte už k dispozícii nejaké odhady, nakoľko pandémia ovplyvní turistickú sezónu a aké opatrenia prijímate, aby ste znížili jej dosahy?

Nie je možné presne odhadnúť vplyv pandémie, ale Burgas je pripravený urobiť všetko pre to, aby prilákal turistov. Krásne pláže a fascinujúce prímorské mesto sú tým najlepším, čo môžeme ponúknuť, ale nie sú všetko. Verejný park Morská záhrada ponúka skvelé príležitosti pre tých, čo sa chcú venovať bicyklovaniu, jazde na kolieskových korčuliach, paraglajdingu, surfovaniu, plážovému volejbalu, joge, behu a iným aktivitám. Pre tých, čo hľadajú morské dobrodružstvá, môžeme jednoznačne odporučiť ostrov Svätá Anastázia, kde sa dá stráviť aj noc. Malou loďou sa tam dá dostať za 40 minút. Na ostrove je interaktívne múzeum, stáročný kostol a príjemná a romantická reštaurácia na útese, na ktorý narážajú vlny. Môžete si dať lahodnú rybaciu polievku, čerstvé mušle a znamenitú rybu alebo ochutnať osviežujúce koktaily a nápoje. Tento rok začneme organizovať tematické víkendy, aby sme uspokojili rôzne požiadavky turistov. Viacero podujatí bude venovaných „street food“ kultúre. Ponúknu čiernomorskú kuchyňu, obľúbené burgery aj zdravé pokušenie. Najočakávanejšou akciou pre milovníkov hudby bude najväčší festival v Bulharsku – Spice. Koná sa 7. až 9. augusta. Je to výnimočné podujatie, ktoré ponúkne najpopulárnejšie hity 90. rokov, ktoré sa už stali klasikou. Tento rok budú medzi účinkujúcimi Bomfunk MC’S, Nana, Rozalla, Black Box.

Povedzme, že som slovenský turista a vo vašom meste ochoriem. Aká zdravotná starostlivosť ma čaká v Burgase?

Burgas dokáže ponúknuť zdravotnú starostlivosť pre každého turistu. Oblastná nemocnica má špeciálnu jednotku pre infekčných pacientov s COVID-19. Len pred dvoma mesiacmi nemocnica dostala 36 nových infúznych púmp, digitálny röntgen a mobilný respirátor. Turisti tiež môžu za cenu svojho domáceho zdravotného poistenia využiť súkromné nemocnice v Burgase.

Čo očakávate od Európskej únie v súvislosti s koordináciou otvárania hraníc, cestovania a podpory turizmu?

Začal by som faktom, že Burgas je región v Bulharsku, ktorý vytvára jednu tretinu príjmov krajiny z turizmu. Osemdesiat percent našich návštevníkov sú občania EÚ. Preto potrebujeme jasné cestovné regulácie v únii a dúfame v rýchle otváranie hraníc v EÚ. Všetci sa musíme naučiť žiť s COVID-19 a nemalo by to zastaviť naše cestovanie. V lete očakávame nárast turistov z celej strednej Európy, a najmä z Poľska a zo Slovenska. Letisko v Burgase začína s celoročnou linkou do Viedne, dúfam, že ďalšou bude Bratislava. Dovtedy sa z Bratislavy do Burgasu môžete dostať za hodinu a pol linkami spoločností Ryanair, Smartwings alebo charterovým letom.