Valášek: V4? Slovensko si musí brániť vlastné záujmy

Ako hodnotíte fond obnovy, ktorý navrhuje Európska komisia (EK), čo je jeho jadrom?

Eurokomisia navrhla zaujímavú vec. Použitie väčšiny peňazí zo záchranného balíka podmienila návrhom poctivých štrukturálnych reforiem. Je to taký žargón. Ale v podstate to znamená, že peniaze by sme nemali prejesť či využiť na vyasfaltovanie lesov a parkov. Mali by prispieť ku skutočným zmenám, ktoré posunú Slovensko a jeho ekonomiku vpred. Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že krajiny by mali ponúkané peniaze využiť podľa seba. No už máme k dispozícii pomerne veľa neviazaných peňazí z tradičných eurofondov. Naši západní partneri nám prostredníctvom tohto záchranného balíka aj hovoria, že eurofondy nebudú chodiť večne. A ani im sa doma ľahko nevysvetľuje, prečo by donekonečna mali platiť chudobnejším krajinám, aby ich dobiehali. Tieto štáty by mali aj vo vlastnom záujme robiť reformy, aby ich ekonomiky fungovali ešte lepšie a prosperovali. Peniaze zo záchranného balíka nám môžu pomôcť riešiť problémy, o ktorých vieme, ale z rôznych príčin sme sa nimi nezaoberali.

Zmení sa to?

Je to len na nás. EK nefunguje tak, že sem pošle nejaké komando, ktoré nám niečo nanúti. Počúvam obavy týkajúce sa využitia peňazí z fondu obnovy. Slovensko má dlhodobo problém s čerpaním eurofondov. Z toho, čo vieme o záchrannom balíku, ktorý sme ešte nechválili, vyplýva, že nebude podliehať tradičným pravidlám čerpania. Takpovediac, papierovanie zo strany EÚ by malo byť jednoduchšie. Obavy, či peniaze zvládneme využiť, sú možno trochu prehnané. Chcem však k tomu dodať, že slovenské problémy súvisiace s čerpaním tradičných eurofondov, veď sme v tom druhá najpomalšia krajina v EÚ, si na 99 percent vyrábame doma. Súvisí s tým príliš veľa byrokracie, občasná nekompetentnosť a, samozrejme, aj známa korupcia. Je len na nás, aby sme systém napravili. Aby Slovensko fungovalo aspoň ako Poľsko, ktoré čerpá rýchlejšie a rozumnejšie.

Boli by ste za to, aby sa peniaze čerpali v dlhšom časovom horizonte ako navrhované tri roky, k čomu sa prikláňa premiér Igor Matovič (OľaNO)?

Rozumiem, prečo je táto žiadosť na stole, lebo existujú odôvodnené obavy z toho, čo nás čaká pri čerpaní. Keď však chceme túto tému otvárať, tak naši partneri môžu povedať, že nám rozumejú, ale je to náš problém. Ak teda žiadame o predĺženie obdobia, v rámci ktorého budeme čerpať peniaze z fondu obnovy, tak zároveň by sme mali povedať, čo urobíme preto, aby sme systém využitia finančných prostriedkov nastavili lepšie.

Kde môže nájsť Slovensko spojencov?

Chápem, že sú nimi krajiny visegrádskej štvorky a chceme s nimi byť pokope. Ale urobme si taký test, čo by ony robili v prípade, že by nastavenie fondu vyhovovalo viac im ako nám. Nepochybujem, že keby EK rozhodla, že ony majú dostať viac peňazí ako my, tak by ani na sekundu neváhali a bojovali by za to, aby im tieto prostriedky zostali. Neviem celkom, prečo by sme mali byť napríklad viac promaďarskí ako samotné Maďarsko. Slovensko si v prvom rade musí brániť vlastné záujmy. Vychádza to tak, že v prepočte na obyvateľov by sme mali dostať viac ako Maďarsko a Česko. V tom sme na tom podobne ako Poľsko. Čiže V4 je v tom rozdelená. Musíme si teda ochrániť vlastné zájmy.

Budú rokovania ešte dlhé?

Ambíciou je, aby sa krajiny dohodli do konca leta. Aj nám tie termíny horia. Má to byť záchranný balík. Jeho pointou je, že ho máme mať k dispozícii už od 1. januára 2021. Inak by stratil význam. V októbri by mali byť štáty schopné napísať prvé návrhy reformných plánov, ktoré musia poslať do Bruselu, ak budú mať o peniaze záujem. V slovenskom prípade je to šesť miliárd z balíka, ktorý ide na štrukturálne reformy.