Boltonova kniha o Bielom dome a Trumpovi môže vyjsť

Rozhodnutie sudcu Roycea Lambertha vo Washingtone podľa AP predstavuje víťazstvo pre Boltona.

Americké ministerstvo spravodlivosti sa v utorok 16. júna obrátilo na federálny súd. Trumpova administratíva požadovala, aby súd nariadil vydavateľovi knihy odloženie jej vydania dovtedy, kým neprebehne potrebná previerka celého textu.

Vláda namietala voči tomu, že si Bolton nenechal schváliť texty knihy Bielym domom, aby sa posúdilo, či sa v nej nepíše o utajovaných skutočnostiach. Bolton pochybenie odmieta.

Kniha s názvom „The Room Where It Happened: A White House Memoir“ (Miestnosť, kde sa to stalo: Memoáre z Bieleho domu) mala pôvodne vyjsť už v marci, jej publikáciu vtedy zablokoval Biely dom. Aktuálne je jej vydanie naplánované na 23. júna.

Bolton, známy ako stúpenec tvrdej zahraničnopoli­tickej línie, skončil vo svojej funkcii v septembri 2019 z dôvodu názorových nezhôd s Trumpom týkajúce sa zahraničnej politiky USA. Už vtedy avizoval, že sa mieni o svoje skúsenosti z Bieleho domu podeliť s americkou verejnosťou.