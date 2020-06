Z bitúnku plného koronavírusu niektorí ušli ešte pred karanténou

Úrady v nemeckej spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko majú informácie naznačujúce, že niektorí pracovníci bitúnka, v ktorom sa rozšíril nový koronavírus, ešte pred uvalením karantény na všetkých zamestnancov odcestovali do svojich domovských krajín. Informovala o tom v nedeľu agentúra DPA.

Prvé správy o rozšírení nákazy v jednom z najväčších nemeckých bitúnkov v meste Rheda-Wiedenbrück v okrese Gütersloh sa objavili v stredu 17. júna, keď bolo pozitívne testovaných asi 400 zamestnancov. Do nedele počet nakazených pracovníkov závodu firmy Tönnies prevýšil 1300.

„Zaznamenali sme zvýšenú mobilitu,“ povedala v nedeľu hovorkyňa okresného úradu s tým, že informácie o odcestovaní zamestnancov dostali od občanov. Okres nariadil v piatok karanténu pre všetkých pracovníkov závodu a členov ich domácností.

V závode, ktorý musel prerušiť prevádzku, pracuje približne 6500 ľudí. Asi polovicu všetkých pracovníkov celého holdingu Tönnies tvoria zamestnanci subdodávateľských podnikov. Pre Tönnies pracujú ľudia z celkovo 87 krajín, z nich s odstupom najviac je z Rumunska a Poľska. Približne tretina zahraničných zamestnancov žije s rodinami v Nemecku.

Podľa hovorkyne okresu už krízový štáb v súvislosti s odcestovaním pracovníkov kontaktoval veľvyslanectvá krajín pôvodu. Niektoré sa prihlásili samy. Zástupcovia ambasád sa zúčastnili aj na nedeľňajšom zasadnutí krízového štábu v Güterslohu. Denník Bild predtým informoval, že pracovníci odcestovali do Rumunska a Bulharska.

Okres Gütersloh v nedeľu oznámil, že pozitívne testy malo celkovo 1331 zamestnancov bitúnka. Hromadnému testovaniu, ktoré ukončili v sobotu, podrobili 6139 osôb, na výsledky 240 testov ešte čakajú.

Podľa oznámenia v nemocniciach v okrese momentálne ošetrujú 21 pacientov s ochorením Covid-19. Šiesti sú na jednotkách intenzívnej starostlivosti, z nich dvaja potrebujú umelú pľúcnu ventiláciu. Piati z týchto šiestich pacientov sú pracovníkmi Tönnies.

Okres tiež uviedol, že pri predošlom hromadnom testovaní vo firme Tönnies v máji urobili výrazne viac testov. „Dôvodom je to, že sa počet zamestnancov znížil. Rad pracovníkov sa zrejme vrátil do vlasti, sú to okrem iného osoby, ktoré boli testované negatívne a ktoré sa chceli vyhnúť črtajúcej sa tunajšej karanténe,“ citovala z oznámenia DPA.

Krajinský premiér Armin Laschet neskôr uviedol, že v súvislosti s týmto ohniskom nákazy síce existuje „enormné pandemické riziko“, no úrady nevidia dôvody na obmedzenia pohybu v celom okrese Gütersloh. Infekcia je lokalizovaná na firmu Tönnies a nedošlo k „podstatnému preneseniu“ na ďalšiu populáciu, preto chcú šíreniu nákazy zabrániť cielenými opatreniami.