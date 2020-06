Trump: Biden je bábka radikálnej ľavice

Zastal sa nosenia strelných zbraní, viackrát sa obul do svojho vyzývateľa a varoval pred demokratmi, ktorých považuje za naničhodníkov.

Americký prezident Donald Trump v siláckom štýle obnovil predvolebné podujatia, ktoré musel na viac ako tri mesiace prerušiť pre pandémiu koronavírusu. V prezidentských voľbách, ktoré sa uskutočnia v novembri, bude republikán Trump čeliť demokratovi Joeovi Bidenovi.

Míting šéfa Bieleho domu sa konal v Tulse, čo je mesto v štáte Oklahoma. Pred štyrmi rokmi tam vo voľbách výrazne uspel. Na veľký štadión v Tulse neprišlo toľko ľudí, ako Trump očakával, z čoho obvinil médiá, že odhovárali jeho stúpencov od účasti. Zdravotníci vystríhali, že vo veľkom dave by sa mohol šíriť koronavírus.

Trump kritizoval výtržnosti počas demonštrácií po smrti černocha Georgea Floyda, ktorého zabil belošský policajt: „Ľavicový dav sa snaží vandalským spôsobom ničiť naše dejiny, znesvätiť pamätníky, strhávať sochy. My sa nepodvolíme!" Trump, ktorý zaostáva za Bidenom v prieskumoch verejnej mienky, si nebral servítku pred ústa, keď hovoril o svojom súperovi: „Biden je bábka radikálnej ľavice."

Keď sa vrátil k téme nepokojov po vražde Floyda, varoval, že keby sa k moci dostali demokrati, znamenalo by to pohromu. „V takom prípade by tu velili výtržníci a nikto nebude v bezpečí," zdôraznil Trump. V tejto súvislosti podčiarkol, že je potrebné brániť druhý dodatok ústavy, ktorý Američanom zaručuje nosiť strelnú zbraň: „Keď vidíte na uliciach tých šialencov, tak je čertovsky dobré, že máme zbrane."