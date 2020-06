Koronavírus: Prichádza druhá vlna pandémie?

Ázijská krajina patrí medzi štáty, ktoré sú často dávané za vzor, že dobre zvládli pandémiu. Južná Kórea veľa testuje a vytvorila rozsiahly systém sledovanie nakazených. Soul doteraz tvrdil, že stále rieši dozvuky prvej vlny pandémie. Kórejské centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb však uviedlo, že vystopovalo už druhú vlnu ochorenia COVID-19. Jej začiatok juhokórejskí výskumníci určili na prvú polovicu mája. Epicentrom je širšie okolie hlavného mesta Soul, kde predtým bolo menej prípadov.

Obnovené opatrenia

"Vidíme to tak, že v metropolitnej oblasti sme mali prvú vlnu od marca do apríla, a už predtým od februára do marca. Potom sme zaznamenali druhú vlnu v máji, ktorú spustili májové prázdniny,“ citovala agentúra Reuters Čong Un-gjong, riaditeľku centra pre kontrolu a prevenciu chorôb.

Podľa spravodajskej stránky BBC News mesto Tendžon, ktoré leží asi 150 kilometrov od Soulu, zakázalo zhromaždenie ľudí v uzavretých priestoroch, ako sú múzeá či knižnice. Úrady tam už bojujú s niekoľkými menšími ohniskami nákazy.

Soulský starosta Pak Won-sun tvrdí, že sa nedá vylúčiť, že aj metropola opätovne zavedie prísnejšie opatrenia obmedzujúce pohyb obyvateľov. "Musím povedať, že mesto nebude mať inú možnosť, len sa vrátiť k pravidlám spoločenského odstupu, ak priemerný počet prípadov bude počas troch dní viac ako 30, alebo keď naplníme kapacitu nemocničných oddelení na viac ako 70 percent. Bola by to úroveň, ktorá by zaťažila verejný zdravotnícky systém,“ uviedol starosta pre juhokórejskú agentúru Jonhap.

V nedeľu zaznamenala krajina 17 nových prípadov, v predchádzajúce dva dni ich bolo 48, respektíve 67. Celkovo v Južnej Kórei zabil COVID-19 280 ľudí a viac ako 12 430 sa nakazilo.

Čo je to druhá vlna?

Soul rátal s tým, že druhá vlna pandémie by mohla prísť na jeseň či v zime. Koronavírus teda tieto predpovede predbehol. No nie všetci odborníci sú presvedčení, že Južná Kórea už naozaj bojuje s druhou vlnou. Tento termín nie je ani celkom jasne definovaný.

"Tvrdenie o druhej vlne sa typicky vzťahuje na pandémiu chrípky. Nie som si istý, či by som túto definíciu používal pri COVID-19. Po pandémii chrípky sa kmeň ochorenia objaví aj ďalšiu zimu, hoci medzitým počet prípadov klesol na nulu,“ konštatoval pre Pravdu Derek Gatherer, expert na pandemické choroby z Lancasterskej univerzity. "Svet stále bojuje s prvou vlnou COVID-19. Takže to, čoho sme svedkami, je skôr návrat prvej vlny ako skutočná druhá vlna. Ani nevieme, či COVID-19 bude mať druhú vlnu, hoci by aj eventuálne počet prípadov klesol na nulu. Doposiaľ sme nečelili skutočnej pandémii koronavírusu. Nie sme si preto istí, čo môžeme očakávať. Keďže Južná Kórea bola doteraz úspešná pri zastavení nákazy, neviem, či sa sa dá vôbec povedať, že zažila prvú vlnu. Skôr to vyzerá tak, že Soul nebojuje s druhou vlnou, ale s prvou, ktorej sa doteraz vyhol,“ myslí si Gatherer.

Podobne to vidí George Rutherford, profesor epidemiológie a bioštatistiky z Kalifornskej univerzity. "Nevyzerá to ako druhá vlna. Skôr ako vytvorenie série ohnísk nákazy. V skutočnosti nemáme presnú definíciu druhej vlny. Ale dá sa povedať, že je to obnovenie epidémie v pôvodnom rozsahu potom, čo už bola pod kontrolou. Je možné, že z toho, čo sa deje v Južnej Kórei, môže byť druhá vlna. Ale zatiaľ to tak nevyzerá,“ uviedol pre Pravdu Rutherford.