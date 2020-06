Trump možno zakáže pracovať najšikovnejším Slovákom

Donald Trump oznámil, že prehodnotí poskytovanie špeciálnych pracovných víz pre vysokokvalifi­kovaných ľudí zo zahraničia. Dotkne sa to teda aj špičkových odborníkov zo Slovenska, ktorí sa zaujímajú o lukratívne zamestnanie v Spojených štátoch.

Trump sa chystá obmedziť vydávanie víz typu H-1B. Tento dokument umožňuje cudzincovi pracovať v USA šesť rokov. Prevažne ide o robotu v špičkových technologických spoločnostiach a, samozrejme, aj v oblasti vedy a výskumu. Do prvej kategórie patria giganty Amazon, Microsoft a Google. Každá z týchto spoločností prostredníctvom H-1B získala v minulom roku približne 20-tisíc špecialistov zo zahraničia. Nasledujú Facebook a Apple s viac ako 7-tisíc udelenými vízami.

Šéf Bieleho domu v rozhovore pre televíziu Fox News povedal, že reštrikcie zavedie v najbližšom čase. Malo by sa to stať už v prvej polovici tohto týždňa. „Budú veľmi malé výnimky,“ avizoval Trump.

Agentúra Bloomberg napísala s odvolaním sa na svoje zdroje, že prezident by mohol pozastaviť vydávanie víz H-1B na 180 dní. Zlá správa by prišla aj pre cudzincov, ktorí tieto víza síce už získali, ale do USA ešte nepricestovali. Bloomberg totiž informoval, že títo ľudia by sa už do Spojených štátov nedostali za dohodnutou prácou. Priletieť by mohli až po tom, čo obmedzenie prestane platiť.

Reštrikcia trvajúca pol roka by korešpondovala so snahou Trumpa zapáčiť sa americkým voličom, ktorí si myslia, že cudzinci ich oberajú o vysokokvali­fikované zamestnania. Prezidentské voľby sa uskutočnia v novembri tohto roku.

Tí, čo by najviac doplatili na pripravované opatrenie, sú Indovia. Medzi cudzincami so získanými vízami H-1B tvoria totiž jednoznačnú väčšinu. Ide podiel je až okolo 70 percent. Americké úrady môžu ročne vydať 85-tisíc týchto víz. Počet zamietnutých žiadostí bol počas vládnutia Baracka Obamu percentuálne jednociferný (s výnimkou jedného roku). Naopak, odkedy je pri moci Trump, vývoj sa uberá iným smerom. Napríklad kým v roku 2017 úrady zamietli 13 percent žiadostí, vlani ich bolo až 32 percent. Obama navyše v roku 2015 umožnil špecialistom zo zahraničia, aby si do USA mohli priviesť manželku alebo manžela na celú dobu šesť rokov trvajúceho zamestnania.