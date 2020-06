Silné zemetrasenie v Mexiku si vyžiadalo šesť obetí na životoch

Pre obavy z dôsledkov otrasov opustili svoje domovy stovky ľudí a úrady nariadili aj uzavretie veľkej štátom vlastnej ropnej rafinérie. Informovala o tom v stredu agentúra AFP.

V hodinách, ktoré nasledovali po prvotnom zemetrasení, boli citeľné ešte stovky dotrasov. Hlásili ich aj z hlavného mesta Mexiko, vzdialeného približne 700 kilometrov od epicentra zemetrasenia v meste La Crucecita v štáte Oaxaca.

Agentúra AFP spresnila, že v priebehu šiestich hodín po zemetrasení bolo v regióne zaznamenaných 447 dotrasov, najsilnejší s magnitúdom 4,6.

Bezprostredne po zemetrasení úrady vydali aj varovanie pred prívalovými vlnami cunami, ktoré však neskôr odvolali.

Pôvodne sa predpokladalo, že na mori by sa v dôsledku zemetrasenia mohli vytvárať nebezpečné vlny až do výšky troch metrov, ktoré by mohli udrieť na ktoromkoľvek mieste do 1000 kilometrov od epicentra.

Všetky úmrtia sa vyskytli v štáte Oaxaca, pričom väčšina obetí zemetrasenia zomrela v dôsledku zranení pri páde budov.

Otrasy spôsobili mierne škody aj na štyroch nemocniciach a klinike, ako aj na kostoloch, tržniciach a iných budovách, dodala AFP.

V súvislosti so strategickou infraštruktúrou, vrátane prístavov, letísk, rafinérií a vodných elektrární, nedošlo ku škodám, uviedol vo svojom videopríhovore na sociálnych sieťach prezident republiky Andrés Manuel López Obrador.

Štátna ropná spoločnosť Mexican Oil potvrdila, že jej rafinéria v Salina Cruze v štáte Oaxaca bola preventívne odstavená po tom, čo v továrni došlo k požiaru, ktorý „bol okamžite zlikvidovaný“. Jednou z obetí pri zemetrasení bol pracovník rafinérie, ktorý zomrel po páde z vysokého objektu.