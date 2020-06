Kosovského prezidenta Thaciho obžalovali z vojnových zločinov

am

Kosovského prezidenta Hashima Thaciho a deviatich ďalších bývalých separatistických bojovníkov obžaloval haagsky osobitný súd pre Kosovo (KSC) z celej škály vojnových zločinov spáchaných v 90. rokoch 20. storočia počas vojnového konfliktu so Srbskom.

Tvrdil, že neexistuje Albánec, ktorý by si zaslúžil byť v Haagu. Kosovská hlava štátu Thaci to v minulosti niekoľko ráz zopakovala v rozhovore pre Pravdu.

Teraz je prezident medzi obžalovanými zo zločinov proti ľudskosti a vojnových zločinov vrátane vrážd. Uviedol to prokurátor špecializovaný súd so sídlom v Haagu, vyšetrujúci zločiny proti etnickým Srbom počas vojny Kosova za nezávislosť v rokoch 1998–99 so Srbskom.

Thaci počas konfliktu patril k lídrom Kosovskej oslobodzovacej armády a mal prezývku Had. Okrem Thaciho čelí obvineniu aj bývalý šéf kosovského parlamentu Kadri Veseli.

"Neexistuje Albánec z Kosova, ktorý by si zaslúžil, aby bol v Haagu. Kosovská oslobodzovacia armáda nebola kriminálna organizácia, nepáchala žiadne zločiny,“ vyhlásil Thaci v rozhovore pre Pravdu v roku 2006. V tom čase bol lídrom opozičnej Demokratickej strany Kosova.

"Je to výsledok dlhotrvajúceho vyšetrovania a odráža presvedčenie úradu špeciálneho prokurátora, že budeme vedieť obvinenia dokázať. Predpokladané zločiny zahŕňajú stovky známych obetí medzi kosovskými Albáncami, Srbmi, Rómami a inými etnikami a sú medzi nimi aj politickí oponenti,“ uviedol teraz v tlačovom vyhlásení úrad špeciálneho prokurátora. Ten tiež obvinil Thaciho a Veseliho zo snahy ovplyvniť vyšetrovanie zločinov. Prokurátorský úrad však rovnako pripomína, že až Kosovský špeciálny súd so sídlom v Haagu rozhodne, či sa bude obvinením naozaj zaoberať.

Obvinenie proti Thacimu môže opätovne sťažiť rokovania medzi Prištinou a Belehradom o normalizácii vzťahov. Kosovo v roku 2008 vyhlásilo nezávislosť. Uznáva ho viac ako sto štátov, Slovensko medzi nimi nie je. Samostatnosti predchádzala krvavá vojna, keď sa koncom 90. rokov režim Slobodana Miloševiča snažil podrobiť si všetkými prostriedkami Kosovo, čo viedlo k zásahu NATO proti bývalej Juhoslávii. Konflikt z rokoch 1998–99 si vyžiadal vyše 10-tisíc mŕtvych a ďalších 1641 ľudí je stále nezvestných.