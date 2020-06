Načo NATO? Aliancia to má u Trumpa nahnuté už dlho

NATO je pre prezidenta Spojených štátov Donalda Trumpa ľahkým terčom. Za rokovacím stolom v aliancii má všetkých 30 krajín, vrátane Slovenska, rovnaký hlas. No Severoatlantická aliancia do značnej miery závisí od toho, nakoľko jej záväzky budú dodržiavať USA.

Preč z aliancie?

Súčasné úvahy Trumpa o stiahnutí asi 9 500 vojakov z Nemecka, ktoré ich momentálne celkovo hostí okolo 34 500, okamžite otvorili debatu aj o budúcnosti NATO. Je mimoriadne otázne, či bude súčasný republikánsky šéf Bieleho domu alianciu rešpektovať, ak opäť vyhrá 3. novembra voľby. Pre spravodajskú stránku Axios to vyhlásil prezidentov bývalý poradca pre národnú bezpečnosť John Bolton.

"Nie som proti tomu, ak stiahneme deväť-, desaťtisíc vojakov z Nemecka, keď ich presunieme do Poľska či inde. Ale to nie je dôvod, prečo posielať vojakov domov. Moja prvá reakcia na to bola, že je to začiatok konca,“ povedal Bolton pre Axios.

Bývalému Trumpovmu poradcovi práve vyšla kniha The Room Where It Happened (Miestnosť, v ktorej sa to stalo). Bolton v nej opisuje svoje pomerne krátke pôsobenie v Bielom dome od apríla 2018 do septembra 2019. V knihe spomína, ako sa rodili viaceré zahraničnopolitické rozhodnutia Trumpa a dokonca tvrdí, že prezident bol nahnevaný na Nemecko a pripravoval sa na odchod z NATO.

Otázka umiestnenia amerických vojakov bola aj na programe včerajšieho rokovania Trumpa s poľským prezidentom Andrzejom Dudom. Ten do Bieleho domu zavítal len niekoľko dní pred nedeľňajším prvým kolom prezidentských volieb v jeho krajine. Súčasná vláda vo Varšave tvrdí, že by rada privítala viac vojakov USA na poľskom území. No zároveň povedala, že to nechce na úkor Nemecka. A úvahy o americkej základni v Poľsku alebo o Fort Trump sa zatiaľ nepretavili do úplne konkrétnych plánov.

Súčasný prezidentov poradca pre národnú bezpečnosť Robert O’Brien pre denník Wall Street Journal uviedol, že počet amerických vojakov v Nemecku by mal klesnúť na 25-tisíc. Jednotky by mohli presunúť do iných krajín Európy, Pacifiku, Austrálie alebo sa vrátia do USA.

Ďalšie Trumpove kroky

"Možno sa zdá, že je to prekvapujúce. Ale prezident Trump opakovane prejavil nechuť zachovať status quo v Európe. Rozhodnutie o vojakoch v Nemecku preto nie je až také prekvapenie,“ reagoval pre Pravdu Tobias Bunde z Centra pre medzinárodnú bezpečnosť na Hertie School v Berlíne.

Nie je žiadnym tajomstvom, že Trump nemá dobré vzťahy s nemeckou kancelárkou Angelou Merkelovou, hoci sa o nej často vyjadruje s obdivom. Šéf Oválnej pracovne Európu, a špeciálne Berlín, často kritizuje za vojenské výdavky. Väčšina krajín NATO ich má pod dvoma percentami HDP, čo je minimálna úroveň, ktorú by podľa aliancie mali mať. Nemecko za posledné roky zvýšilo investície do obrany o viac ako o 40 percent, ale stále nedosahuje dve percentá. Trump Berlínu tiež vyčíta spoluprácu s Moskvou pri budovaní plynovodu Nord Stream 2.

Bunde, ktorý má na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii na starosti politické analýzy, si myslí, že stiahnutie časti jednotiek USA z Nemecka môže by len prvý krok vedúci k ďalším zmenám v transatlantických vzťahoch. "Najmä ak by Trumpa opätovne v novembri zvolili. Prezident a jeho stúpenci majú určite aj dobré dôvody, aby tvrdili, že Európa sa má viac starať o svoju bezpečnosť. No sťahovanie jednotiek je zlá správa. Pre európske, ale aj pre americké bezpečnostné záujmy. Jednotky USA sú stále nevyhnutné pre zaistenie obrany Európy. Čiastočné stiahnutie jednotiek by ovplyvnilo najmä situáciu na východnom krídle NATO. Netreba však zabudnúť na to, že Spojené štáty tiež profitujú zo základní v Nemecku. Pre Washington sú to kľúčové body pre logistiku a globálnu projekciu sily. Z mnohých dobrých dôvodov je veľa amerických vojenských expertov proti tomuto rozhodnutiu. Uvidíme, ako sa ešte o tom vyvinie debata vo vláde USA a v Kongrese,“ pripomenul Bunde.

Na Trumpa sa už obrátili viacerí republikánski členovia Snemovne reprezentantov, ktorí sú proti sťahovaniu amerických vojakov z Nemecka. Najprv pred tým varovali členovia výboru pre ozbrojené sily dolnej komory Kongresu. V utorok sa k nim pridali aj šiesti republikáni zo zahraničnopoli­tického výboru.