Trump: USA zrejme pošlú časť vojakov stiahnutých z Nemecka do Poľska

Spojené štáty "pravdepodobne" premiestnia do Poľska časť svojich vojakov, ktorých plánujú stiahnuť z Nemecka. Americký prezident Donald Trump to povedal v stredu na stretnutí s poľským náprotivkom Andrzejom Dudom. Informovali o tom agentúry AFP.

Poľský prezident na tlačovej konferencii v Bielom dome priblížil, že požiadal Trumpa, aby USA nesťahovali vojakov z Európy, pretože by to poškodilo bezpečnosť kontinentu, ktorú podľa jeho slov prítomnosť americkej armády garantuje od konca druhej svetovej vojny. Duda súčasne vyjadril pripravenosť Poľska prijať ďalších amerických vojakov na svojom území, uviedla agentúra DPA.

Trump pred novinármi odôvodnil odsun časti amerických vojakov z Nemecka tým, že výdavky Berlína na obranu sú nedostatočné, čo je opakovane predmetom kritiky Washingtonu. „Zredukujeme naše sily v Nemecku,“ povedal Trump o 25.000 amerických vojakoch v tejto krajine. „Niektorí pôjdu domov a niektorí pôjdu na iné miesta, ale Poľsko bude jedným z týchto iných miest v Európe.“

Trump tiež povedal, že sa teší na podpísanie dohody o obrannej spolupráci s poľským prezidentom Dudom, ktorý je prvým zahraničným lídrom, ktorý navštívil Biely dom od celosvetových obmedzení zavedených v dôsledku koronavírusovej pandémie. „Minulý rok sme podpísali dve spoločné vyhlásenia o zvýšení našej bezpečnostnej spolupráce a tešíme sa na podpísanie dohody o obrannej spolupráci,“ citovala Trumpa agentúra Reuters.

Americký líder dodal, že Poľsko požiadalo o dodatočné americké jednotky. „Zaplatia za to… za vyslanie ďalších vojakov a my ich pravdepodobne presunieme z Nemecka do Poľska,“ povedal Trump.Na otázku , či sa týmto krokom snaží vyslať signál Rusku, Trump reagoval: „Myslím si, že to vysiela veľmi silný signál Rusku.“

Trump: Duda bude vo voľbách veľmi úspešný

Trump svojho poľského partnera Andrzeja Dudu tiež vyzdvihol za „úžasnú prácu“, s ktorým sa stretol v Bielom dome len štyri dni pred prezidentskými voľbami v Poľsku. „Prezident Duda si vedie v Poľsku veľmi dobre,“ povedal Trump na spoločnej tlačovej konferencii po súkromnej schôdzke v Oválnej pracovni Bieleho domu. „Vykonáva úžasnú prácu,“ citovala ho agentúra AFP.

V reakcii na kritiku načasovania Dudovej návštevy vo Washingtone šéf Bieleho domu vyhlásil, že o Dudovi majú „ľudia v Poľsku vysokú mienku“. „Nemyslím si, že potrebuje moju pomoc,“ dodal Trump. Už v úvode vyjadrení pred novinármi povedal, že Duda bude vo voľbách 28. júna „veľmi úspešný“.

Kritici obvinili Dudu a Trumpa z toho, že termín stretnutia stanovili krátko pred poľskými voľbami, aby zvýšili šance súčasného poľského prezidenta na víťazstvo.

Podľa prieskumov vedie Duda pred svojím hlavným opozičným vyzývateľom o takmer desať percent, priblížila agentúra DPA. Jeho náskok sa však v uplynulých týždňoch znížil a je možné, že nezvíťazí už v prvom kole.

Duda pred rokovania s Trumpom vyhlásil, že je preňho „výsadou a poctou“, že môže byť v Bielom dome, pričom dúfa v budovanie ešte „silnejšieho spojenectva“ oboch krajín. „Nemyslím si, že sme niekedy boli bližšie k Poľsku než práve teraz,“ vyhlásil Trump. „Mám veľmi dobrý osobný vzťah s prezidentom“ Dudom, dodal.