Rusi hlasujú o ústavných zmenách

Rusi v referende rozhodujú o ústavných zmenách, ktoré by okrem iného umožnili vládnuť prezidentovi Putinovi do roku 2036. Na snímke volebná meistnosť v Moskve, 25.6.2020. Autor: SITA/AP , Alexander Zemlianichenko

V Rusku vo štvrtok otvorili volebné miestnosti v súvislosti s referendom o ústavných zmenách, ktoré by okrem iného umožnili vládnuť prezidentovi Vladimirovi Putinovi do roku 2036.

Referendum sa malo pôvodne konať 22. apríla, no pre koronakrízu ho preložili na 1. júla. Volebné miestnosti otvorili o týždeň skôr a ľudia do nich budú môcť prichádzať po celých sedem dní. Úrady sa rozhodli pre tento krok, aby tak čo najviac zredukovali davy počas hlavného volebného dňa.

Referendum sa bude týkať aj zlepšenia sociálnych výhod, definovania manželstva ako zväzku muža a ženy či prerozdelení výkonných právomocí v rámci vlády. Zmeny už schválili obidve komory parlamentu, ústavný súd a Putin ich uzákonil podpisom. Trval však na tom, aby o nich hlasovali aj ľudia, i keď to nie je právne nevyhnutné. Mnohí to vnímajú ako snahu dať týmto kontroverzným zmenám „znak demokracie“.

Konanie referenda uprostred pandémie vyvolalo obavy v oblasti verejného zdravia, keďže Rusko naďalej hlási viac ako sedemtisíc nových prípadov denne a celkovo už zaregistrovalo 606-tisíc infikovaných, čo je tretí najvyšší počet na svete.

Kremeľ tieto obavy opakovane odmietol a dodal, že Rusko dokázalo spomaliť šírenie vírusu a prijalo všetky opatrenia na zaistenie bezpečnosti voličov.

Na Rusov je vyvíjaný tlak, aby volili, tvrdí server Meduza

Ruská vláda by chcela dosiahnuť čo najvyššiu účasť v referende o zmenách v ústave, aby sa mohla zaštítiť širokou podporou navrhovaných úprav, tvrdí ruskojazyčný server Meduza. Ten v stredu informoval o údajných technikách, ktoré ruské úrady používajú na to, aby účasť zvýšili.

O rôznych praktikách, ktoré majú Rusov presvedčiť k hlasovaniu, píše dnes tiež agentúra AP. Napríklad v Krasnojarskom kraji na Sibíri sa má konať vedomostná súťaž zameraná na vedomosti o ústave, pre najlepšie informovaných čakajú výhry v podobe bytov, automobilov alebo smartfónov. Vedenie Moskvy napríklad pre voličov vyčlenilo desať miliónov rubľov (takmer 130 00 eur) na darčekové certifikáty do obchodov a reštaurácií.

Ruský prezident Vladimir Putin dnes podľa agentúry Interfax zdôraznil, že hlasovanie musí byť úplne dôveryhodné. Putin tiež uviedol, že akékoľvek pokusy o vynútenie volebnej účasti sú neprípustné. Podľa zdrojov Meduzy z prostredia prezidentovej administratívy ale vláda usiluje aspoň o 55 percentnú ú­časť.

Pre návrh zmien by potom ideálne malo hlasovať okolo 60 až 65 percent voličov, čím by zmeny ústavy získali porovnateľnú podporu ako v roku 1993, kedy pre nový návrh hlasovalo 33 miliónov ľudí. To však v čase šírenia koronavírusu nie je jednoduché, a tak majú pomôcť nové pravidlá hlasovania – na referendum nebol vyhradený jeden deň, ale celý týždeň a členovia volebnej komisie na vyžiadanie prídu za voličom až k nemu domov.

To však nestačí, a preto je tlak na voliča vyvíjaný údajne tiež prostredníctvom zamestnávateľov. Tri osoby, ktoré majú vedúce pozície v štátnych inštitúciách v rôznych častiach Ruska, pre Meduzu uviedli, že na účasť v referende mobilizujú regionálne úrady.