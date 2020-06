Duda má výhodu. Prezidenta však môže poraziť starosta

Poľský prezident Andrzej Duda bojuje s podporou rodnej strany Právo a spravodlivosť (PiS) o zotrvanie vo funkcii. Na päty mu šliape kandidát opozičnej Občianskej platformy (PO) a varšavský starosta Rafal Trzaskowski. Podľa prieskumov verejnej mienky by Duda v zajtrajšom prvom kole prezidentských volieb mohol získať okolo 41 percent hlasov, Trzaskowski približne 30 percent. No druhé kolo, ktoré by sa malo konať 12. júla, nemá favorita. Pôvodne mali Poliaci hlasovať už 10. mája, ale proti bola pandémia choroby COVID-19. Prečo má Trzaskowski šancu vystriedať v prezidentskom kresle Dudu? Pre Pravdu to vysvetlil expert na poľskú politiku Ben Stanley z Centra pre štúdium demokracie na SWPS Univerzite vo Varšave.

Duda sa v stredu stretol so šéfom Bieleho domu Donaldom Trumpom. Z Washingtonu však nepriniesol žiadnu konkrétnu dohodu, skôr iba prísľuby ďalšej spolupráce v oblasti obrany či jadrovej energetiky. Pomôže táto schôdzka Dudovi v kampani?

Pred prvým kolom už asi neuvidíme žiadne zmeny v popularite. Či to bude mať nejaký vplyv na celkový výsledok, tak to sa ešte ukáže. Nezdá sa však, že by Dudovi návšteva priniesla niečo, čím by sa mohol veľmi chváliť. Schôdzka s Trumpom v sebe od začiatku skrývala problém.

Aký?

Stretnutie malo ukázať, ako dokáže Duda vykonávať svoju prezidentskú prácu. No riziko spočívalo v tom, že nebolo jasné, či v Bielom dome niečo skutočne získa. Nemyslím si, že schôdzka s Trumpom poškodila Dudove šance vyhrať voľby. Ale súčasný prezident na jej základe nemôže hovoriť, že on, nie Trzaskowski, je politik, ktorý vie veci vybaviť, lebo má vytvorené vzťahy v zahraničí. Poľské štátne médiá návštevu mimoriadne rozoberali. Ale mám pocit, že sa k nej už nebude nikto príliš vracať. Aj racionálnejší podporovatelia Dudu v médiách vnímajú, že stretnutie s Trumpom nedopadlo najlepšie. Očakávania boli určite vyššie. Otázka možno znie, prečo tú schôdzku Dudova kampaň nenaplánovala medzi prvým a druhým kolom. Výsledok druhého kola bude pravdepodobne tesný. V tom prípade by aj malý posun v prospech Dudu mohol pomôcť.

Čo urobilo z Trzaskowského silného súpera Dudu?

Čo sa týka popularity kandidátov, tak sme sa do značnej miery vrátili do normálu. Počas pandémie sa hlavná opozičná kandidátka Malgorzata Kidawa-Blonska začala v prieskumoch prepadať. Mnohí jej stúpenci plánovali bojkotovať voľby. Bolo to špeciálna situácia. Trzaskowski prevzal štafetu po Kidawe-Blonskej a niekoľko vecí mu pomohlo. Je očividné, že Duda na neho nebol pripravený. Ukazuje sa, že nevie, čo má na starostu Varšavy použiť. Preto aj počujeme vyjadrenie od prezidenta týkajúce sa sexuálnych menšín a podobne. Okrem toho PiS podľa mňa urobila veľkú chybu, keď skrátila čas, za ktorý musel Trzaskowski vyzbierať podpisy, aby sa mohol zúčastniť volieb. Je jasné, že strana PiS sa mu to snažila sťažiť, dúfajúc, že sa mu možno podpisy ani nepodarí zohnať.

Ako to Trzaskowskému pomohlo?

On a Občianska platforma mohli ukázať, že dokážu robiť efektívnu kampaň. Skutočne odviedli dobrú prácu pri zbieraní podpisov. Trzaskowski ich získal mnohonásobne viac ako vyžadovaných 100-tisíc. Hneď od začiatku vyzeral ako kandidát, ktorý vie, čo robí a je schopný prekonávať prekážky. Jeho kampaň sa okamžite dostala na vlnu entuziazmu. Trzaskowskému tiež pomáha, že má za sebou politické štruktúry PO. Pre viaceré dôvody, ktoré som vymenoval, sa starostovi Varšavy darí v kampani. Na druhej strane, Trzaskowski je kandidát PO. Preto by som očakával, že získa v prvom kole aspoň 25 percent, aj viac.

Keď Duda používa slogany proti LGBT menšinám, je to jeho presvedčenie, či ide skôr o taktiku, ako získať krajne pravicových voličov?

Počul som o prezidentovi, že nahnevanú konfrontáciu nemá príliš v povahe. Vidieť to aj v kampani. Keď hovoril, že Poľsku nebudú ľudia hovoriaci cudzími jazykmi vravieť, čo má robiť, viacerí pozorovatelia reagovali, že to nie je on. Duda nebol v tom vyjadrení autentický. Podobne je to s témou LGBT. Duda však vie, že si potrebuje zachovať priazeň radikálnej pravice. Vedie to k tomu, že niekedy hovorí veci, ktoré nie sú súčasťou jeho presvedčenia. Týkalo sa to aj prejavu proti sexuálnym menšinám. Potom tvrdil, že ho zahranične médiá nesprávne citovali. Ale v Poľsku sú zahraniční novinári, ktorí celkom dobre rozumejú po poľsky. Zo strany Dudovej kampane ide o snahu polarizovať spoločnosť. Ale prezidentovi táto poloha nie celkom sedí a asi to ani nie je až taká efektívna taktika.

Keď bude druhé kolo Duda verzus Trzaskowski, kto vyhrá?

Prezident má stále miernu výhodu. Bude to však asi tesné a neprekvapilo by ma, keby bol nakoniec víťazom Trzaskowski.