Ponúklo Rusko Talibanu odmenu za mŕtvych Američanov?

New York Times sa pri tvrdení, ktoré sa týka ruských krokov, odvoláva na spravodajské informácie. Podľa denníka ide o prvý takýto pokus nepriamo zasiahnuť západných vojakov. O akcii Ruska diskutoval aj Biely dom, ale podľa New York Times doteraz neprijal žiadne rozhodnutie o tom, čo bude robiť.

Moskva sa k situácii zatiaľ nevyjadrila. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov pre New York Times uviedol, že nepadlo žiadne obvinenie. "Ak príde, budeme reagovať,“ vyhlásil.

Spravodajské informácie sa podarilo získať od zajatých islamistických bojovníkov.

"Akékoľvek zapojenie sa Talibanu, ktoré by viedlo k smrti amerických vojakov, by bola obrovská eskalácia ruskej hybridnej vojny proti USA. Je to stratégia, ktorá znamená destabilizáciu protivníkov prostredníctvom taktických krokov, ako sú kybernetické útoky, šírenie falošných správ a tajné vojenské operácie, ktoré je možné poprieť,“ napísal New York Times.

Afganistan sa momentálne nachádza vo fáze pokračujúcich snáh posunúť vpred mierové rokovania s Talibanom. USA už oznámili postupné sťahovanie svojich jednotiek z vojny, ktorá trvá od roku 2001.

V roku 2019 zomrelo v Afganistane 20 amerických vojakov. Nie je jasné, či smrť niektorého z nich je výsledkom ruskej schémy. New York Times však tvrdí, že islamistickí bojovníci a s nimi spojené zločinecké skupiny si prebrali od Moskvy časť peňazí.