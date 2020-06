Vzťah Merkelová - Trump chladne. Za Nord Stream 2 môže prísť protiúder

Sú vzťahy medzi Nemeckom a USA vlažné alebo sa dá povedať, že dokonca chladné? Možno sa pravda nachádza niekde uprostred, no isté je, že sa postupne zhoršujú, pričom nevidno nič, čo by napovedalo o ich zlepšení.

Berlín a Washington zaťažuje spor o plynovod, výdavky na obranu v rámci NATO, colné bariéry, zámer stiahnuť niekoľko tisíc vojakov USA z nemeckého územia.

Televízia CNBC zhodnotila najnovšie výroky šéfa nemeckej diplomacie tak, že Heiko Maas upozornil, že vzťahy medzi obidvoma krajinami už nemusia byť nikdy rovnaké, aké bývali. Minister pritom poznamenal, že návrat do normálu by nepriniesla ani výmena republikánskeho šéfa Bieleho domu za demokrata, lebo kto si to myslí, podceňuje štrukturálne zmeny. „Súčasný stav transatlantických vzťahov už nespĺňa požiadavky, ktoré majú obe strany," posťažoval sa Maas podľa agentúry DPA.

Prezident USA Donald Trump vyčíta Nemecku, že na obranu dáva málo peňazí. Podľa záväzkov NATO z roku 2014 má členský štát ročne naliať do armády dve percentá hrubého domáceho produktu (HDP). Kým Washington vynaložil vlani na obranu 3,42 % HDP, Berlín len 1,38 %. „Chránime Nemecko a oni opakovane robia delikty. To nedáva zmysel," vyhlásil nedávno Trump. Rozhodol sa preto znížiť počet amerických vojakov na nemeckom území až o polovicu.

V oblasti obchodu zase Trump dráždi tým, že stále zvažuje uvaliť clo na dovoz automobilov z EÚ. A práve automobilky patria k ťahúňom nemeckej exportnej ekonomiky.

Aby toho nebolo málo, vzťahy ešte škrípu v oblasti energetiky. Trumpovi prekáža plynovod Nord Stream 2, ktorý vedie z Ruska cez Baltské more do Nemecka. Na jeho dobudovanie chýba už len niekoľko desiatok kilometrov, prezident USA chce tomu zabrániť. Prvý balík tzv. exteritoriálnych sankcií Trump podpísal v decembri 2019, teraz mu chcú republikáni a demokrati, ktorí našli vzácnu zhodu, predložiť ďalší návrh. V podstate by sankcie dopadli na akúkoľvek firmu aj štátnu inštitúciu, čo má do činenia s plynovodom Nord Stream 2.

Nie je vylúčené, že nemecká kancelárka Angela Merkelová by mohla dôrazne reagovať. „Nemecko pripravuje protiúder v prípade, že Trump bude pokračovať s hrozbou pochovať Nord Stream 2 ďalšími sankciami," napísala agentúra Bloomberg s tým, že Merkelová uvažuje o koordinovanom tlaku EÚ na USA. Bloomberg sa odvoláva na informácie od dvoch nemenovaných nemeckých štátnych predstaviteľov.

Nemecký energetický portál Pipeline Technology Journal podotkol, že nové sankcie proti plynovodu by poškodili nielen vzťahy medzi Berlínom a Washingtonom, ale aj medzi USA a Ruskom. „To všetko by Trump obetoval pre predaj amerického skvapalneného plynu do Európy," upozornil tento portál.

Mimochodom, Nemecku sa núka vhodná príležitosť hľadať spoločnú reč v rámci Európskej únie, aby účinne odvracalo Trumpove pokusy o úder. Od 1. júla totiž prevezme polročné predsedníctvo v Rade EÚ.