Súd zablokoval vydanie knihy Trumpovej netere Mary

O zablokovanie vydania požiadal prezidentov mladší brat Robert, podľa ktorého publikácia porušuje dohodu o mlčanlivosti týkajúcu sa majetku prezidentovho otca Freda Trumpa.

Právnik Mary Trumpovej Ted Boutrous v reakcii uviedol, že rozhodnutie je porušením prvého dodatku americkej ústavy. „Okamžite sa odvoláme,“ dodal.

Robert Trump pôvodne o zablokovanie požiadal sudcu v newyorskom mestskom obvode Queens. Ten však minulý týždeň žiadosť zamietol.

Mary je dcérou Trumpovho staršieho brata Freda Trumpa Jr., ktorý zomrel v roku 1981. Jej kniha mala podľa vydavateľstva Simon & Schuster pôvodne vyjsť 28. júla.

Publikácia má názov „Too Much And Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man“ (Príliš veľa a nikdy nie dosť: Ako moja rodina stvorila najnebezpečnejšieho muža sveta).

Robert Trump označil knihu za pokus Mary urobiť z Trumpovej rodiny „senzáciu“ a zobraziť ju v zlom svetle s cieľom finančne sa obohatiť, pričom uviedol, že ide o „výsmech a nespravodlivosť“ voči pamiatke jeho rodičov.