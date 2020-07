Krajná pravica sa rozliezla po nemeckej armáde

Podľa denníka Die Welt zasiahnu zmeny celú jednotku. Súčasťou reformy bude aj rozpustenie jedného útvaru komanda. Die Welt tvrdí, že sa to dotkne asi 70 vojakov.

Vážny problém

Členov komanda nemecké úrady začali vyšetrovať už vlani na jeseň. "Je to veľmi vážny problém, ktorý sa netýka len fungovania špeciálnej jednotky a Bundeswehru,“ uviedol pre Pravdu Kai Arzheimer, odborník na extrémizmus z univerzity v Mainzi.

Podľa experta v minulosti nemecká vojenská kontrarozviedka príliš neriešila, čo s radikálmi v uniforme.

"Teraz tvrdí, že počet pravicových extrémistov v radoch armády dosiahol novú dimenziu. Agentúra momentálne vyšetruje viac ako 600 prípadov podozrivých radikálov v ozbrojených silách, 20 z nich sú členovia Komanda špeciálnych síl. Nemecké ozbrojené sily majú okolo 180-tisíc členov, takže 600 prípadov vyzerá ako veľmi nízke číslo. No ich počet začal výrazne stúpať, keď sa vedenie ozbrojených síl začalo týmto problémom zaoberať vážnejšie. S najväčšou pravdepodobnosťou je číslo 600 iba metaforickou špičkou ľadovca. A nezabúdajme, že hovoríme o mužoch a ženách, ktorých vycvičili bojovať, niektorí patria k špeciálnym jednotkám a majú prístup k zbraniam a munícii,“ pripomenul Arzheimer.

Spravodajský portál DW News uvádza, že Komando špeciálnych síl je súčasťou nemeckej armády od roku 1996. Jeho členovia slúžili v Afganistane a na Balkáne, ale ich operácie sú tajné.

"Táto vojenská jednotka nemôže ďalej fungovať v súčasnej forme,“ citoval denník Süddeutsche Zeitung Krampovú-Karrenbauerovú. Podľa nej sa komando stalo čiastočne nezávislé od velenia armády a vytvorila sa v ňom toxická vodcovská štruktúra.

Siete extrémistov

Nemeckú špeciálnu jednotku teraz nebudú vysielať do zahraničných misií. Podľa spravodajskej agentúry DPA v máji sa začalo vyšetrovanie vojaka z komanda za porušenie pravidiel, ktoré sa týkajú držby zbraní. Na jeho pozemku v spolkovej krajine Sasko na východe Nemecka sa našli aj výbušniny.

"Približne za posledných päť rokov investigatívni novinári odhalili niekoľko krajne pravicových sietí v rámci polície a medzi ľuďmi, ktorí tvoria zálohy. V niektorých prípadoch objavili značné množstvo zbraní, streliva a ďalšieho ukradnutého výstroja. Tieto zásoby chceli extrémisti použiť v budúcej občianskej vojne. Pokiaľ viem, nemali sme prípad, že by sa do toho zaplietol nejaký vysokopostavený predstaviteľ armády či polície, alebo, že by to ovplyvnilo fungovanie týchto inštitúcií. Ale samotný fakt, že tých prípadov je tak veľa a že títo ľudia vytvárajú siete, je veľmi znepokojujúci. Politici sa k tomu príliš dlho stavali ľahostajne,“ myslí si Arzheimer.