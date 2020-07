Duda podľa prieskumu vyhrá i druhé kolo prezidentských volieb v Poľsku

Ak by sa prezidentské voľby v Poľsku konali túto nedeľu, vyhral by ich súčasný prezident Andrzej Duda. Vyplýva to z nového prieskumu inštitútu IBRiS urobeného na objednávku spravodajského portálu Onet.pl, ktorý bol zverejnený vo štvrtok.