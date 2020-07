Trump na štátny sviatok hovoril o porážke radikálnej ľavice či marxistov

„Pokračujeme v porážke radikálnej ľavice, marxistov, anarchistov, agitátorov, tých, ktorí rabujú, a ľudí, ktorí v mnohých ohľadoch nemajú potuchy o tom, čo robia,“ povedal Trump počas osláv Dňa nezávislosti, na ktoré pozval stovky zdravotníkov a ďalších predstaviteľov profesií kľúčových v boji s pandémiou Covidu-19. „Nikdy nedopustíme, aby rozvášnený dav strhával naše sochy, vymazávali našu históriu, indoktrinoval naše deti,“ vyhlásil Trump.

Účastníci demonštrácií proti rasovej nespravodlivosti a policajnej brutalite v uplynulých týždňoch na viacerých miestach Spojených štátov strhli sochy alebo pomníky historických osobností, ktoré mali úžitok z otrokárstva alebo zastávali rasistické názory. Vlnu nepokojov vyvolala smrť černocha Georgea Floyda pri zatýkaní belošským policajtom v Minneapolise.

Protestujúci strhli sochu Krištofa Kolumba

Protesty sa konali aj v sobotu, a to napríklad vo Washingtone alebo New Yorku. Krátko pred Trumpovým prejavom usporiadalo protest pri Bielom dome hnutie Black Lives Matter (Na černošských životoch záleží). „Budeme ochraňovať americký spôsob života, ktorý začal v roku 1492, keď Kolumbus objavil Ameriku,“ sľúbil Trump, ktorý sa v tento rok na jeseň bude uchádzať o znovuzvolenie.

Sochu Krištofa Kolumba, rodáka z talianskeho Janova, ktorý sa do zámoria vydal v službách španielskej koruny, v sobotu večer miestneho času strhli účastníci protestu v Baltimore v štáte Maryland a hodili ju do vody v tamojšom prístave. Je podľa nich zodpovedný za genocídu a vykorisťovania pôvodných obyvateľov Ameriky. Podobný osud postretol sochy tohto moreplavca v Miami na Floride, v meste St. Paul v Minnesote alebo v Bostone, kde vandali soche odstránili hlavu.

Aj keď úrady na mnohých miestach Spojených štátov kvôli šíreniu koronavírusu masové oslavy Dňa nezávislosti zrušili, Trump naopak do Washingtonu lákal ľudí na „výnimočný večer“ s leteckou prehliadkou a ohňostrojom. Avšak na parkovú promenádu ​​National Mall, kde sa zhromaždenie konalo, prišlo podľa agentúry AP výrazne menej ľudí ako pred rokom. Mnoho z nich, na rozdiel od hostí Trumpom organizovanej oslavy na Južnom trávniku Bieleho domu, malo ochranné rúška a zachovávalo bezpečné rozostupy.

Mnohí verejní činitelia vyzvali Američanov, aby sa počas sviatku vyhýbali zhromaždeniam, a jednotlivé štáty USA obmedzili svoje oslavy. V samotnom Washingtone starostka Muriel Bowserová ešte v piatok apelovala na obyvateľov, aby zostali doma – a ak musia ísť von, aby dodržiavali hygienické opatrenia.

Trumpov predpokladaný demokratický rival Joe Biden, ktorý v administratíve niekdajšieho šéfa Bieleho domu Baracka Obamu zastával post viceprezidenta, na twitteri napísal, že najväčším vlasteneckými činom na Deň nezávislosti je nasadiť si rúško.

Trump opäť obvinil Čínu

Trump v súvislosti s koronavírusovou krízou povedal, že „sme sa naučili, ako plameň uhasiť“, a to aj cez to, že Spojené štáty pred niekoľkými dňami zaznamenali denný rekord čo do počtu nakazených a že ich pandémia zasiahla najviac na svete. Skôr v sobotu Trump vyhlásil, že jeho krajina je na ceste k „fantastickému víťazstvu“ nad „príšernou epidémiou z Číny“.

V prejave Trump opäť obvinil Čínu, že sa šírenie vírusu snažila ututlať, čo Peking odmieta. „Čínske tajnostkárstvo, podvádzanie a ututlávanie umožnilo (vírusu) rozšíriť sa do celého sveta,“ povedal prezident. Zároveň pochválil pokrok a výnimočnosť americkej vedy. „USA budú mať riešenie v podobe liekov či vakcíny pravdepodobne dlho pred koncom tohto roka,“ uviedol.