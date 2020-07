Západ sa s Rusmi stretáva na oblohe. Bude to pokračovať?

Môže Zmluva o otvorenom nebi ďalej fungovať, aj keď USA oznámili, že z nej vystúpia?

Katarína Kertýsová.

V porovnaní s INF, teda so Zmluvou o likvidácii rakiet stredného a krátkeho doletu, ktorú uzavreli Rusko a Amerika, je Zmluva o otvorenom nebi multilaterálnou dohodou. INF zanikla, keď sa z nej USA rozhodli vystúpiť. Spojené štáty v máji oznámili, že plánujú odstúpiť aj od Zmluvy o otvorenom nebi. Ako hlavný dôvod uviedli selektívne rešpektovanie a letové obmedzenia uplatňované Ruskom, Moskva však obvinenia z nedodržiavania zmluvy odmieta. USA chcú odstúpiť od zmluvy aj napriek faktu, že robili viac preletov nad Ruskom ako Rusko nad ich územím. Ďalších 33 signatárov sa však môže rozhodnúť, že v napĺňaní dohody budú pokračovať. Okrem USA zatiaľ žiadna krajina nesignalizovala, že by chcela zo zmluvy vystúpiť. Na dnešnom virtuálnom stretnutí sa štáty budú rozprávať, ako ďalej. Ak Američania z dohody v novembri vystúpia, nad územím USA sa už nebudú robiť prelety a Moskva z nich nebude mať snímky. Spojené štáty sú však členom NATO. Kremeľ sa preto obáva, že krajiny aliancie budú naďalej Washingtonu poskytovať snímky, ktoré získajú z preletov nad Ruskom.

Čo bude Moskva požadovať v tejto veci?

Rusi by privítali, keby ostatné krajiny, ktoré sú členmi NATO, verejne povedali, že USA nebudú poskytovať dáta z preletov, keď Amerika zmluvu opustí. Mohol by to byť kompromis v snahe dohodu zachrániť, ako aj znak dobrej vôle smerom k Rusku. Takéto rozhodnutie sa ťažko bude robiť štátom aliancie, najmä Británii či Kanade. A aj Moskva musí prijať kompromisy. Dobré je si tiež pripomenúť, že Rusko a Bielorusko, ktoré patria v rámci zmluvy do jednej skupiny, robili okolo 87 percent preletov nad európskymi štátmi. Bude pre nich naďalej užitočné mať snímky z územia Poľska či baltických krajín vzhľadom na napäté vzťahy so Západom. Pre Rusko teda dohoda dáva zmysel, hoci by v nej už USA neboli. Ale aj pre Európanov platí, že majú dôvody, aby z dohody nevystúpili.

Aké?

Európske krajiny nemajú také dokonalé satelity, aby získavali snímky z územia ostatných členských krajín. Prelety v rámci dohody im poskytujú kvalitné dáta aj bez satelitov. Sú skoro také dobré ako satelitné. Lietadlá môžu lietať aj pod oblakmi, cez ktoré satelity nevidia. Európania majú teda praktický dôvod, aby v zmluve zostali. A majú aj bezpečnostný dôvod.

V čom spočíva?

Zmluva je jedným z mála nástrojov, prostredníctvom ktorého majú západné ozbrojené sily kontakt s ruskými. Na preletoch sú vždy prítomní nielen pozorovatelia, ale aj zástupcovia štátu, ktorého územie pozorujú, a lety majú presne naplánovanú a vopred schválenú trasu. Na palube lietadiel sa tak reálne stretávajú Rusi a členovia NATO. Aliancia má napäté vzťahy s Moskvou a Open Skies poskytuje aspoň istý priestor na dialóg. Vďaka zmluve tak prichádzajú do kontaktu ľudia z oboch strán. Buduje sa tým dôvera a transparentnosť, čo je podľa mňa v dnešnej dobe veľmi dôležité, preto je to dobrá zmluva, ktorá by mala ďalej fungovať. Okrem toho v čase dezinformácií a takzvaných deep fakes môžeme robiť rozhodnutia na základe kvalitných dát, ktoré nie sú manipulované. Prelety majú presne nastavené pravidlá. Sledujú pohyby armád či budovanie vojenskej infraštruktúry. Na ich základe majú o sebe jednotlivé strany dobrý prehľad. V súvislosti so zmluvou existuje konzultačný výbor. Niektoré európske krajiny hovoria, že problémy týkajúce sa dohody je lepšie riešiť v jej rámci, keďže ide o čiastočné nedodržiavanie zmluvy, nie o jej úplné porušovanie.

Čo znamená pre Slovensko, že patríme k tej dohode?

Dohoda funguje na základe kvót. Tie stanovujú, koľko neozbrojených prieskumných letov musia štáty ponad svoje územie prijať a koľko ich môžu absolvovať. Nie všetky krajiny majú na to vybavené lietadlá. Slovensko, ktoré má vyslaných vojakov v predsunutých práporoch NATO v Pobaltí, spolu s alianciou robí rozhodnutia na základe dostupných informácií a vnímania hrozieb. Aj vďaka Zmluve o otvorenom nebi máme k dispozícií vysokokvalitné, presné a transparentné dáta. Predstavte si, že by zmluva neexistovala a nemáme satelity a zrazu by sa šírili správy, že Rusi posúvajú k hraniciam jednotky. Manipulácia s informáciami by bola v tomto prípade jednoduchšia. Keď sme robili v roku 2018 rozhodnutia týkajúce sa krízy v Kerčskom prielive, veľa informácií sme mali vďaka dátam získaným na základe Open Skies.