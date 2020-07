Čechom vírus kazí dovolenky

Lotyšsko na svojom semafore epidemiologickej situácie zaradilo Česko do skupiny tzv. žltých krajín. To znamená, že po príchode či prílete do tejto krajiny sa budú musieť Česi podrobiť 14-dňovej karanténe. Opatrenie platí od piatkového popoludnia. Karanténu nebude možné nahradiť negatívnym testom na koronavírus. Lotyšské úrady zoznam bezpečných krajín aktualizujú v týždennom intervale.

Lotyšské centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb zaradilo Česko medzi krajiny so stredným rizikom nákazy po tom, čo kumulatívny počet chorých na COVID-19 za posledných 14 dní prekročil 15 osôb na 100-tisíc obyvateľov.

K podobnému opatreniu pristúpilo aj Estónsko, kde v týždni od 6. júla musia Česi po príchode do krajiny povinne absolvovať dvojtýždňovú karanténu.

Podmienky pre cestovanie českých občanov ako prvé v piatok sprísnilo Slovinsko. Česi sa budú musieť na slovinských hraniciach preukázať negatívnym testom na COVID-19 a platnou rezerváciou ubytovania. V opačnom prípade budú musieť ísť do 14-dňovej karantény, pripomenul portál iDNES.cz. Vrátiť do vlasti sa však môžu bez obmedzenia. „Pre občanov, ktorí cestujú do Chorvátska, sa nič nemení. Mali by sa však držať odporúčania, aby tranzit vykonali čo najrýchlejšie,“ spresnil minister zahraničných vecí Tomáš Petříček, podľa ktorého Slovinsko musia stihnúť opustiť do 12 hodín.

Českú republiku z kategórie A, čo sú krajiny, odkiaľ cestujúci po prílete nemusia predkladať negatívny test na koronavírus, preradil s platnosťou od pondelka do kategórie B aj Cyprus. Slovensko zostáva v kategórii A. Ľudia z krajiny kategórie B musia najneskôr 72 hodín pred odletom na Cyprus podstúpiť test na koronavírus a doložiť jeho negatívny výsledok. Podmienkou tiež je, že test musí byť z certifikovaného laboratória.

Minister Petříček nemá zatiaľ dobrú správu pre Čechov, ktorí mieria na Cyprus či do Slovinska. Nevidí totiž v súčasnej chvíli ako pravdepodobné, že sa v nich Česko rýchlo vráti na zoznam bezpečných krajín. Bude však ďalej s týmito štátmi rokovať a snažiť sa im vysvetliť, že problém s koronavírusom je v Česku lokálny a že nie je nutné prijímať obmedzenia pre všetkých českých občanov.

"Nepredpokladám, že by sme sa znovu dostali na bezpečný zoznam, kým tu nebude viditeľný pozitívny trend aj v tých lokálnych ohniskách. To je naša domáca úloha, v tom musí aj vláda urobiť viac, "povedal v nedeľňajšej diskusnej relácii Českej televízie. Základom podľa neho musí byť vyriešenie situácie v oblasti Karvinej.

„Ľuďom to komplikuje situáciu, mnohí kvôli tomu možno ani neodcestujú,“ povedal Petříček. Upozornil na náklady spojené s testovaním, ktoré v prepočte dosahujú zhruba 80 eur na osobu, ako aj na problém s možnosťou dať sa rýchlo otestovať pred začatím dovolenky. Preto je podľa neho namieste diskutovať o možnosti štátnych kompenzácií za náklady, ktoré ľudia v súvislosti s dovolenku majú.

Situácia v oblasti Karvinej sa podľa hajtmana Iva Vondráka ďalej zhoršuje, ale zatiaľ oblasť nebudú uzatvárať do karantény. Medzi ľuďmi, u ktorých sa novo preukázala nákaza koronavírusom, už nie sú len baníci, ohnisko sa prenáša do komunity. Z 94 prípadov nákazy, ktoré testy v sobotu v oblasti Karvinej odhalili, je 41 ľudí do 30 rokov a väčšina z nich sú ženy. Prípadnú karanténu pre okres však vedenie Moravskosliezskeho kraja nariadiť nemôže, tá je v kompetencii hygienikov, uviedol hajtman Vondrák.

Karanténa pre oblasť Karvinej pre šírenie koronavírusu je podľa ministra zdravotníctva Adama Vojtěcha úplne krajné riešenie. Od prerušenia ťažby v baniach OKD očakáva zlepšenie situácie. Podľa neho by karanténa bola zásadným zásahom do životov miestnych ľudí, ktorí už teraz nemajú ľahkú situáciu a sú v rámci zvyšku Česka stigmatizovaní, dodal Vojtěch.