Je vírus zákernejší, ako sa zdalo?

Čím viac o novom koronavíruse vieme, tým je to horšie? Je možné, že choroba COVID-19 sa šíri vzduchom jednoduchšie, ako to doteraz vyzeralo. Upozornilo na to 239 vedcov z 32 krajín. Odborníci sa preto obrátili aj na Svetovú zdravotnícku organizáciu (WHO).

Nové opatrenia?

O iniciatíve vedcov informoval denník New York Times. Keby sa ukázalo, že 239 odborníkov má pravdu, mohlo by to mať značný dosah na opatrenia, ktoré štáty robia proti nákaze. Nedá sa totiž vylúčiť, že koronavírus by sa mohol šíriť aj cez klimatizácie a ešte väčším rizikom ako doteraz budú slabo vetrané priestory, v ktorých je viac ľudí. Tiež by to znamenalo, že zdravotnícki pracovníci by asi mali mať k dispozícii čo najviac masiek aspoň typu FFP2, ktoré filtrujú minimálne 94 percent častíc vo vzduchu.

WHO sa podľa New York Times zatiaľ stavia k tvrdeniu vedcov pomerne opatrne. Vírus sa, samozrejme, vzduchom šíri, keď nakazený človek kašle či kýcha. Nachádza sa však v pomerne veľkých kvapôčkach, ktoré rýchlo padnú na zem. No vedci upozorňujú na nebezpečenstvo, že sa vírus prenáša aj v menších dávkach aerosólu.

"Najmä v posledných mesiacoch sme viac ráz uviedli, že považujme prenos vzduchom za možný, ale určite to nie je podporené solídnym alebo dokonca jednoznačným dôkazom. Vedieme o tom živú debatu,“ citoval New York Times Benedettu Allegranziovú, odborníčku WHO na šírenie infekcií.

Pravdepodobnosť a odhady

Derek Gatherer, expert na pandemické choroby z Lancasterskej univerzity, pripomína, že je potrebné ďalej skúmať, akým spôsobom sa koronavírus šíri. Choroba COVID-19 zabila viac ako 540-tisíc ľudí a nakazených je okolo 11,5 milióna. Vo viacerých krajinách sa po značnom poklese prípadov momentálne objavujú nové ohniská nákazy. Najviditeľnejším príkladom sú Spojené štáty.

"Je stále otázne, akým spôsobom sa COVID-19 šíri. Nepochybujeme o tom, že nový koronavírus sa prenáša podobne ako respiračné vírusy, teda prostredníctvom aerosólu pri silnom kašli alebo kýchaní. V prípade COVID-19 je to najmä kašeľ. Hlavnou otázkou je, koľko aerosólu a aké veľké kvapôčky sú potrebné na prenos,“ povedal Gatherer.

Odborník uviedol, že on sám používa masku typu FFP2. "Robím to tak od konca apríla. Masku nemám prilepenú, ale uchytenú klasickými elastickými páskami. Problémom teda môže byť, že niečo vdýchnem cez okraje masky. No tá aj tak zachytí väčšinu kvapôčok a znižuje riziko vdýchnutia aerosólu. Ale aj keď mám masku, uvedomujem si, že nie som úplne chránený a dodržiavam rovnaký sociálny odstup, ako keby som žiadnu ochranu nemal. Takže, ako vidíte, vedci, dokonca aj virológovia, momentálne pracujú s percentami pravdepodobnosti a odhadmi,“ konštatoval Gatherer.

Podľa experta musíme naďalej skúmať, ako masky zabraňujú šíreniu vírusu. "Okrem virológie do toho musíme zapojiť aj fyziku kvapalín v súvislosti so šírením aerosólu či výskum technológie materiálov alebo poznatky z behaviorálnych vied,“ dodal Gatherer.