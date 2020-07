Jedine USA. Trump sťažil život aj slovenským študentom

Spojené štáty ďalej privierajú dvere pred cudzincami. Tentoraz sa to dotkne zahraničných študentov, teda aj Slovákov, ktorí sa usilujú o získanie diplomu na univerzitách v USA. Vyzerá to tak, že nejeden z nich bude musieť opustiť Ameriku. Úrad pre imigráciu a clá totiž informoval, že v krajine budú môcť na jeseň zostať len študenti, ktorí budú mať aspoň časť výučby v škole naživo. Tí, ktorým univerzity prenesú pre koronavírusovú pandémiu celý vzdelávací proces na internet, budú musieť USA opustiť. V prípade, že to neurobia, hrozí im deportácia.