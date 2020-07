Chrípočka? Brazílsky prezident má koronavírus

„Vrátil som sa práve z nemocnice, dal som si spraviť röntgen pľúc. Pľúca mám čisté. Pred chvíľou som si išiel spraviť test na COVID-19,“ citovala prezidenta stanica CNN Brasil, podľa ktorej až do vyhodnotenia testov zrušil svoj pracovný program. Bolsonaro tiež oznámil, že užíva hydroxychlorochín.

Tento prípravok proti malárii v prípade nákazy koronavírusom propagoval prezident USA Donald Trump. Zdravotníci však upozorňujú, že kým pozitívny účinok v prípade ochorenia COVID-19 nie je preukázaný, kontroverzný liek hydroxychlorochín môže mať vážne vedľajšie účinky.

Pondelkový prvý test mal Bolsonaro podľa Rádia Bandeirantes pozitívny. Dal si spraviť ešte ďalšie dva, pričom výsledok z druhej vzorky očakával včera podvečer. Podľa portálu Noticias.r7 aj v prípade negatívneho testu by prezident mal zostať dva týždne v karanténe.

Bolsonaro, ktorý pre svoju ideologickú blízkosť so šéfom Bieleho domu dostal prezývku Tropický Trump, sa opakovanie vysmieval nebezpečenstvu koronavírusu. Ostro tiež kritizoval guvernérov štátov Brazílskej federácie za prijímanie obmedzujúcich opatrení. „Musíme sa vrátiť k normálnosti. Je niekoľko štátnych a mestských úradov, ktoré musia zrušiť svoju politiku spálenej zeme, ako je zákaz dopravy, uzatváranie podnikov a masové karantény,“ vyhlásil nedávno. O sebe tento penzionovaný armádny kapitán chlapácky vyhlasoval, že sa koronavírusu nebojí: „Vďaka mojej minulosti športovca, keby som sa nakazil, nijako špeciálne by mi to neprekážalo. Nepocítil by som nič iné ako v najhoršom prípade slabú chrípočku.“

Prezident je známy svojím odporom k noseniu rúška na verejnosti. Odmietol sa mu podriadiť dokonca aj keď mu to sudca koncom minulého mesiaca nariadil. Podrýval aj výzvy brazílskeho ministerstva zdravotníctva, aby občania dodržiavali spoločenský odstup. Chodil medzi dav bez rúška a napokon odvolal uznávaného ministra zdravotníctva Luiza Henriquea Mandettu.

„Mandettove vízie sa týkali zdravia, životov,“ citovala Bolsonara stanica CNN. „Moje sú širšie. Okrem životov zahŕňajú aj ekonomiku, prácu.“

Mandettov nástupca na čele ministerstva zdravotníctva nevydržal ani mesiac. Od jeho odchodu stojí na čele brazílskeho boja s pandémiou Bolsonarov verný generál bez akejkoľvek predchádzajúcej skúsenosti s verejným zdravotníctvom.

S vyše 65-tisíc mŕtvymi a 1,6 milióna potvrdenými prípadmi nákazy je Brazília na druhej priečke rebríčka najviac postihnutých krajín za Spojenými štátmi. Ale testy sú stále ťažko dostupné, a kým sa kopú hromadné hroby od Ria de Janeiro až po Amazóniu, viacerí zdravotnícki experti odhadujú, že počet nakazených môže byť dvanásťkrát až šestnásťkrát vyšší.

Ešte v apríli, keď počet mŕtvych prekročil prvých päťtisíc, Bolsonaro sucho utrúsil: „A čo? Smútim za nimi, ale čo s tým mám robiť? Nie som čarodejník.“