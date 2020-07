Hagia Sofia je mešitou, rozhodol Erdogan

Turecký Najvyšší správny súd predtým dospel k záveru, že takýto krok je legálny, pretože podľa jeho verdiktu bolo rozhodnutie vlády z roku 1934 zmeniť mešitu na múzeum protiprávne. Hlave štátu súčasne udelil právo rozhodnúť, na aký účel sa budova bude používať v budúcnosti. „Bolo rozhodnuté o tom, že Hagia Sofia … sa opäť otvorí k modlitbám,“ uviedol Erdogan vo vyhlásení zverejnenom na twitteri.

Turecké médiá špekulujú, že prvé moslimské modlitby by sa mohli v niekdajšom najväčšom kresťanskom chráme konať pri príležitosti štátneho sviatku 15. júla, na ktorý pripadá štvrté výročie pokusu o vojenský prevrat. Tento deň Erdogan oslavuje ako triumf, ktorým si nielen udržal, ale aj upevnil moc.

Plány na chystanú premenu budovy z 6. storočia, ktorá je na zozname svetového dedičstva UNESCO, vyvolali vlnu kritiky. Protestovali Spojené štáty, Grécko i predstavitelia pravoslávnej cirkvi. Konštantínopolský patriarcha Bartolomej varoval, že premena chrámu vo svätostánok rozdelí moslimskú a kresťanskú komunitu. Atény rozhodnutie označili za „otvorenú provokáciu“.

Krok sa nepáči ani samotnej Organizácii Spojených národov pre výchovu, vedu a kultúru. UNESCO, na zozname ktorej Hagia Sofia figuruje už 35 rokov, vyjadrila svoje znepokojenie. Organizácia pripomenula, že chrám je na zozname svetového dedičstva zapísaný ako múzeum a že Turecko preto musí zabezpečiť, aby zostala „zachovaná výnimočná univerzálna hodnota“ tohto miesta.

Hovorca tureckého prezidenta Ibrahim Kalin ubezpečil, že aj po premene chrámu na mešitu zostane zachovaný charakter stavby ako pamiatky svetového dedičstva. „Otvorenie chrámu Hagia Sofia modlitbám nebude brániť návštevám turistov v tejto pamiatke,“ citovala Kalina agentúra Anadolu. „Všetky naše veľké mešity, ako je Modrá mešita, Fatihova mešita či Sulejmanova mešita, sú ďalej otvorené tak návštevníkom, ako veriacim,“ dodal s odkazom na ďalšie mešity v Istanbule.

Turecký súd rozhodoval o sťažnosti Združenia na ochranu náboženských základov, historických monumentov a životného prostredia. To tvrdilo, že rozhodnutie zmeniť mešitu na múzeum, prijaté v rámci sekulárnych reforiem zakladateľa moderného tureckého štátu Mustafu Kemala Atatürka, bolo protiprávne. Združenie sa na súdoch usilovalo v posledných 15 rokoch o zrušenie tohto rozhodnutia z roku 1934 opakovane, uspelo až teraz, a to napriek postoju prokuratúry, ktorá zastávala názor, že niekdajšie rozhodnutie vlády bolo legálne.

Erdogan, ktorý pred niekoľkými rokmi ešte odmietal návrhy na premenu múzea na mešitu, vlani na jar, pred komunálnymi voľbami, názor zmenil. Podľa analytikov sa tak pokúša získať väčšiu podporu tureckých islamistov a nacionalistov, pre ktorých je chrám aj symbolom historickej porážky kresťanského Konštantínopola.

Podľa niektorých komentátorov zmena chrámu na mešitu Erdoganovu voličskú základňu príliš neovplyvní, prezidentské a parlamentné voľby sa navyše v Turecku konajú až v roku 2023. „Bude to víťazstvo pre Erdogana a islamské hnutie, ale nemyslím, že sa by sa tým rozšírila jeho voličská základňa,“ povedal serveru Ahval profesor Berk Esen z Ankarskej univerzity. Podľa neho pre mladých voličov to napríklad nie je vôbec dôležitá otázka, viac ich zaujímajú pracovné príležitosti a ekonomický rast.

Monumentálne chrám, v ktorom boli korunovaní byzantskí cisári, sa zmenil v mešitu po dobytí Konštantínopola (dnešného Istanbulu) osmanskými vojskami v roku 1453. Hagia Sofia je už roky najnavštevovanejšou pamiatkou Turecka. Vlani ju navštívilo 3,7 milióna turistov.