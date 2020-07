Prezident? Poliaci rozhodujú aj o Kaczynskom

Je to súboj o funkciu hlavy štátu. Poľsko dnes rozhodne, či prezidentom zostane Andrzej Duda, alebo ho nahradí varšavský starosta Rafal Trzaskowski. Lenže druhé kolo súboja o najvyššiu politickú funkciu krajiny je aj hlasovaním o tom, nakoľko sú Poliaci spokojní s vládou konzervatívno-populistickej strany Právo a spravodlivosť (PiS) a jej šéfom Jaroslawom Kaczynským. Tvrdí to expert na poľskú politiku Aleks Szczerbiak zo Sussexskej univerzity.

"Jednoznačne je to referendum o vláde PiS. Tak, ako to bolo v prípade všetkých volieb od roku 2015. Bude to motivácia pre väčšinu voličov, ktorí prídu hlasovať. Poliaci sú rozdelení a extrémne polarizovaní, čo sa týka ich pohľadu na vládu,“ uviedol pre Pravdu Szczerbiak.

Veľká motivácia

Duda oficiálne kandiduje ako nezávislý, ale s podporou PiS, respektíve volebnej aliancie Zjednotená pravica. V prvom kole pred dvoma týždňami získala súčasná hlava štátu 43,5 percenta hlasov.

Trzaskowski je politikom najväčšej opozičnej strany Občianska platforma (PO) a stoja za ním aj niektoré menšie liberálno-centristické subjekty. Varšavského starostu podporilo v prvom kole 30,46 percenta voličov.

Prieskumy pred nedeľňajším hlasovaním ukazujú, že súboj bude extrémne tesný. Pre tábory oboch kandidátov je to veľká motivácia.

"Duda má stále o niečo lepšie šance na víťazstvo. Ale dynamika kampane nebola pre hlavu štátu práve priaznivá. Ľudia si už zvykli na Trzaskowského ako na niekoho, komu veria, že dokáže poraziť Dudu. Hovorím aj o Poliakoch, ktorí nechodia na voľby pravidelne, ale teraz sa mobilizujú,“ ozrejmil pre Pravdu Vít Dostál z Českej asociácie pre medzinárodné otázky.

Starosta Varšavy Trzaskowski sa pôvodne ani nemal zúčastniť na voľbách. Ich prvé kolo bolo naplánované na 10. mája, prekazila ho však pandémia koronavírusu. Pred rozšírením choroby COVID-19 bol Duda jasným favoritom. Dokonca sa zdalo, že by mohol vyhrať už v prvom kole, v ktorom potreboval získať viac ako 50 percent hlasov. Trzaskowski, ktorý nahradil pôvodnú kandidátku PO, však do kampane vniesol nový vietor.

V súboji so svojím hlavným súperom Duda do nemalej miery stavil na rozdeľovanie poľskej spoločnosti. Otvoril témy práv sexuálnych menšín, sťažoval sa na zahraničné médiá, dokonca začal riešiť, či je v prípade existencie vakcíny proti COVID-19 potrebné povinné očkovanie.

"Dudova kampaň nebola veľmi kompaktná. Prechádzala z jednej témy na druhú. Väčšinou to bola negatívna kampaň. Duda hovoril o LGBT právach, spomínal vakcíny. Išlo mu o to, aby niektorými špecifickými vyjadreniami k sebe prilákal špecifické skupiny obyvateľstva. A aby ich mobilizoval a získal ich hlasy,“ reagoval pre Pravdu Wojciech Przybylski, šéfredaktor magazínu Visegrad Insight.

Trzaskowski zase tvrdil, že chce Poľsko spájať. Vie však, že na výhru potrebuje osloviť najrôznejšie skupiny voličov, aj tie konzervatívnejšie. Preto, keď Duda, začal hovoriť, že homosexuálne páry si nemôžu adoptovať deti, Trzaskowski reagoval, že on si myslí to isté, ale nepokladá to za hlavnú tému, ktorou Poľsko žije.

Koniec snov?

Dostál si myslí, že víťazstvo Trzaskowského by znamenalo zmarenie snov šéfa PiS Kaczynského o tom, ako zmení krajinu. "Už by ich nezrealizoval. Nedokázal by ich naplniť do takej miery, ako by si prial. Kaczynski má 71 rokov, nevieme veľa o jeho zdravotnom stave a nemôže počkať ďalších päť rokov,“ pripomenul Dostál.

"Sú to absolútne kľúčové voľby, ktoré budú v najbližších rokoch formovať poľskú politiku. Prezident má zásadnú právomoc. Je ňou vetovanie zákonov. To je možné v parlamente prelomiť iba trojpätinovou väčšinou hlasov, a vláda ju nemá. Ak Duda vyhrá, PiS môže pokračovať v presadzovaní svojej radikálnej rekonštrukcie štátu. V prípade, že bude víťazom Trzaskowski, Poľsko čaká politická konfrontácia a možno aj predčasné parlamentné voľby,“ tvrdí Szczerbiak.