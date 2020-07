Trump potvrdil, že USA vykonali kybernetický útok proti Rusku

Americký prezident Donald Trump prvýkrát potvrdil, že Spojené štáty v roku 2018 vykonali kybernetický útok proti ruskej Agentúre pre výskum internetu (AII). Napísal to publicista denníka The Washington Post Marc Thiessen, ktorý so šéfom Bieleho domu viedol rozhovor. Trump tvrdí, že na rozdiel od svojho predchodcu Baracka Obamu v tomto smere konal.