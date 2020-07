Rozdelené Poľsko si vybralo Dudu

Expert: Trzaskowski zaznamenal nevýhru

Varšavský starosta a neúspešný prezidentský kandidát Rafal Trzaskowski. Autor: SITA/AP, Petr David Josek

Aká budúcnosť môže čakať neúspešného kandidáta poľských prezidentských volieb Rafala Trzaskowského? Pre Pravdu to zhodnotil Vít Dostál, odborník na strednú Európu z českej Asociácie pre medzinárodné otázky.

Rafal Trzaskowski počas kampane naznačoval, že ako varšavský starosta nevstúpi do straníckej politiky, hoci patrí do Občianskej platformy (PO). Voľby však z neho urobili tvár opozície. Ako to využije?

Trzaskowski sa určite vráti do úradu varšavského starostu. Neopustí tento post. Otázkou, samozrejme, je, aké bude mať ďalšie politické ambície. Je však príliš skoro to hodnotiť. Nielen on bude teraz čakať, ako zasiahne nastupujúca hospodárska kríza vládu pod vedením strany Právo a spravodlivosti (PiS). V prípade, že sa kabinetu nebude dariť, tak sa asi nájde v PO dosť ľudí, ktorí to budú chcieť prebrať. Platforma má v osobe Borysa Budku pomerne nového predsedu, ktorý možno nie je taký energický ako Trzaskowski, no v tejto chvíli sa viac hodí na stranícku prácu. Ale asi to nie je pre varšavského starostu vrchol politickej kariéry. Parlamentné voľby sa konajú v roku 2023, pred nimi sú ešte aj komunálne. Možno to bude príležitosť pre Trzaskowského, aby sa stal volebným lídrom PO, alebo niečo podobné.

Pomohlo alebo uškodilo Trzaskowskému, že bol až druhým kandidátom opozície, keďže voľby sa pre pandémiu presúvali?

Do určitej miery mu to pomohlo. Nikto nečakal, že jeho popularita bude taká vysoká, hoci sa asi rátalo s tým, že výsledok prezidentských volieb môže byť tesný, keďže veľa Poliakov vníma Adrzeja Dudu negatívne. Ale Trzaskowski získal veľký počet hlasov, podľa neoficiálnych výsledkov takmer 10-miliónov. To je zaujímavé. Trzaskowského určite podporili aj ľudia, ktorí v minulosti PO nevolili.

Ako by ste teda charakterizovali to, čo dosiahol?

Je to nevýhra. Ale na druhej strane, žiadny politik PO nikdy nezískal toľko hlasov ako Trzaskowski. Ani Bronislaw Komorowski v roku 2010. Úspešne mobilizoval voličov. A k víťazstvu chýbal Trzaskowskému len krôčik. Ani neviem, či mohol urobiť niečo viac. Možno ho výraznejšie mohli podporiť neúspešní kandidáti z prvého kola, ktorí mu sľúbili hlasy.