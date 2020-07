Útok na sídlo tajnej služby v Afganistane si vyžiadal 11 mŕtvych a 63 zranených

Ozbrojenci zaútočili na sídlo afganského Národného riaditeľstva bezpečnosti (NDS) v Aybaku, v hlavnom meste provincie Samangan

Útok odštartoval samovražedný atentátnik, ktorý podľa agentúry AFP pri vchode do komplexu odpálil auto naložené výbušninami. Následne do objektu vtrhli niekoľkí militanti ozbrojení strelnými zbraňami.

Všetky obete boli príslušníkmi spravodajskej služby. Ďalších 63 ľudí sa počas útoku zranilo, potvrdil hovorca guvernéra provincie. Väčšinu zo zranených tvoria civilisti, medzi ktorými sú aj deti, povedal primár miestnej nemocnice.

Útok sa skončil až po takmer štyroch hodinách likvidáciou všetkých útočníkov. Zodpovednosť za útok prevzalo hnutie Taliban.

Afganský prezident Ašraf Ghaní udalosť odsúdil ako akt terorizmu a vyzval Taliban, aby sa nadobro vzdal násilia. Povstalci si chcú podľa neho takýmito útokmi upevniť svoju pozíciu pred začiatkom mierových rokovaní s vládou v Kábule.

Taliban a USA podpísali 29. februára historickú dohodu, ktorá počíta s tým, že Washington do budúceho roka stiahne všetkých svojich vojakov z Afganistanu, ale žiada za to bezpečnostné záruky. Afganská vláda by mala v súlade s dohodou prepustiť 5000 zadržiavaných členov Talibanu a vzbúrenci zase 1000 zajatých príslušníkov bezpečnostných síl.

Napriek tejto dohode a očakávaným mierovým rozhovorom medzi afganskou vládou a Talibanom prišlo v krajine za posledné mesiace k viacerým útokom zo strany povstalcov.