Líbya prijala uznesenie, ktorým Egyptu v prípade nutnosti povolí vojenský zásah

Líbyjský parlament v meste Tobruk na východe krajiny prijal v pondelok večer uznesenie, ktorým povolil Egyptu vojenský zásah v prípade, ak by šlo o - ako to parlament nazval - "ochranu národnej bezpečnosti oboch krajín pred tureckou okupáciou". Informovala o tom v utorok agentúra AFP.

Zákonodarcovia v uznesení povolili „zásah egyptských ozbrojených síl, aby chránili národnú bezpečnosť Líbye a Egypta v prípade, ak zhodnotia, že ide o bezprostredné nebezpečenstvo pre obe krajiny“.

V uznesení sa taktiež uvádza, že Líbya a Egypt by mali spolupracovať, keďže čelia „hrozbe tureckej okupácie“, a preto musia „spôsobiť okupantovi porážku a zachovať si vzájomnú národnú bezpečnosť“.

Od roku 2015 sa Líbya delí na dve konkurenčné vlády: jednu s vládou národnej jednoty (GNA) v Tripolise, ktorú podporuje OSN, a druhú v meste Tobruk na východe krajiny, za ktorou stojí poľný maršal Chalífa Haftar.

Vládu na východe krajiny podporuje susedný Egypt, Spojené arabské emiráty, Rusko a Francúzsko, zatiaľ čo GNA okrem OSN podporujú regionálni rivali Turecko a Katar.

Líbyjský konflikt sa nedávno zmenil na zástupnú vojnu. Haftar viedol rok trvajúcu neúspešnú vojenskú ofenzívu s cieľom dobyť hlavné mesto Tripolis, aby ho prevzal z rúk GNA. Začiatkom júna však GNA s podporou Turecka získala naspäť Tripolis od Haftara a pohrozila, že sa chce zmocniť aj strategického mesta Syrta, ktoré Haftar dobyl začiatkom tohto roku v rámci ofenzívy na Tripolis.

V reakcii na túto hrozbu egyptský prezident Abdal Fattáh Sísí varoval, že akýkoľvek pokus o útok na Syrtu by znamenal, že sa Egypt priamo zapojí do tohto konfliktu. Americká armáda tiež obvinila Rusov, že zasahujú do konfliktu zasielaním bojových lietadiel a žoldnierov na podporu Haftarových jednotiek.