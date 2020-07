Zápas medzi Trumpom a Bidenom okorení raper

Ostrihanému Westovi v bezpečnostnej veste chýbalo to, čo drží v ruke na hudobnom pódiu. „K zhromaždeniu sa prihováral bez mikrofónu," poznamenala stanica BBC. Mikrofóny neboli ani v publiku, takže West musel viackrát upozorniť priaznivcov, aby boli ticho, lebo nepočul otázky, ktoré dostával.

Spevácky záujemca o funkciu prezidenta sa v jednom momente neubránil slzám. Stalo sa to vo chvíli, keď hovoril o potratoch. „Matka mi zachránila život. Nemuselo byť Kanyeho Westa, pretože môj otec bol veľmi zaneprázdnený," povedal, keď o ňom prezradil, že sa prikláňal k tomu, aby manželka išla na interrupciu.

West potom kričal, keď sa zdôveril, že podobnú vec takmer urobil aj on. „Takmer som zabil vlastnú dcéru!" vypustil zo seba, ako presviedčal svoju ženu Kim Kardashianovú, aby neporodila dievčatko.

Napriek tomu, že West poukázal na to, že možno by neprišiel na svet, napokon vyhlásil, že je za to, aby potraty zostali legálne. Dodal pritom, že štát sa musí postarať o finančnú pomoc matkám.

Agentúra AFP napísala, že Westova premiéra v úlohe prezidentského kandidáta vyvolala protichodné reakcie: „Výňatky z z jeho príhovoru vyvolali na sociálnych sieťach dojatie, ale aj hnev a znepokojenie v súvislosti s duševným zdravím rapera."

Jason Nichols, profesor afroamerických štúdií na univerzite v Marylande, podotkol, že síce nie je psychológ, ale Westovo vystúpenie prirovnal k epizóde maniaka. „Priznal sa, že v minulosti zápasil s duševnou chorobou a občas neužíval lieky," uviedol Nichols pre BBC s tým, že West porozprával na stretnutí s voličmi viacero bizarných vecí.

Ako populista sa prejavil, keď zmienenú podporu matiek konkretizoval tak, že každá Američanka má dostať po pôrode milión dolárov. Zaskočil aj slovami o uznávanej aktivistke za zrušenie otroctva v USA Harriet Tubmanovej. Odmietol jej zásluhy. Podľa neho zariadila, aby otroci dreli pre iných belochov.

Pôsobil tiež zvláštne, keď sa oháňal vierou. Keď ustúpil od toho, aby manželka podstúpila interrupciu, povedal, že ho vtedy oslovil Boh. Tvrdil, že monitor notebooku, na ktorom pracoval, zrazu menil farby z čiernej na bielu a naopak; Boh mu vynadal a varoval ho, že sa vykašle na jeho tvorivé hudobné nápady, ak zabráni Kardashianovej porodiť.

West oznámil prezidentskú ambíciu až 5. júla, čo mu časovo sťažuje možnosť získať v jednotlivých amerických štátoch dostatočný počet podpisov, aby mohol kandidovať.

Donedávna West podporoval Trumpa. Keď ho v roku 2018 navštívil v Bielom dome, na hlave mal šiltovku s volebným sloganom tohto republikána. V poslednom čase však West hovorí, že mu už nedôveruje.

Otázne je, čo vlastne raper kandidatúrou sleduje. Existuje podozrenie, že je to dohodnutá hra s Trumpom; čiže v skutočnosti mu naďalej verí a mohol sa s ním dohodnúť, že odoberie časť černošských voličov demokratovi Joeovi Bidenovi. Iná možnosť je, že West chce propagovať seba ako hudobníka a tiež značku topánok, z predaja ktorých získava veľa peňazí. No možno si naozaj myslí, že má nádej nasťahovať sa do Bieleho domu. Jeho šanca je však jednoznačne nulová.