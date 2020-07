Kim vyhlásil výnimočný stav, koronavírus mohol prísť s prebehlíkom

Ide o človeka, ktorý sa vrátil z Južnej Kórey, nelegálne prekonal hranicu späť do KĽDR tento mesiac, napísala dnes severokórejská agentúra KCNA. Ak sa podozrenie potvrdí, pôjde o prvý oficiálne priznaný prípad nákazy koronavírusom severokórejskými úradmi, napísala agentúra Reuters.

Kim nechal uzavrieť pohraničné mesto Kesong. Podľa KCNA sa človek, ktorý pred tromi rokmi zbehol do Južnej Kórey, do krajiny vrátil 19. júla so symptómami choroby COVID-19. Severokórejský vodca tiež nariadil vyšetriť a „tvrdo potrestať“ pohraničníkov, ktorý slúžia na mieste, kde navrátilec prekročil hranice.

Severokórejská agentúra výslovne neuviedla, či bol dotyčný testovaný na koronavírus. „Niekoľko lekárskych vyšetrení sekrétu horných dýchacích ciest a krvi neprinieslo istý výsledok,“ napísala KCNA. Jedinec podľa nej skončil v karanténe a úrady sa snažia vystopovať tých, ktorí s ním prišli do styku.

Severná Kórea dostala tisíce testov na koronavírus od Ruska a ďalších krajín. Pomoc v boji s epidémiou COVIDU-19 v máji ponúkol v liste severokórejskému vodcovi čínsky prezident Si Ťin-pching.

KĽDR v reakcii na pandémiu uzavrela hranice a v karanténe tu skončili tisíce ľudí. Izolovaná komunistická krajina však doteraz žiadny prípad nákazy koronavírusom neohlásila a opatrenia boli v poslednej dobe uvoľnené.

V uplynulých týždňoch Severná Kórea zostrila kampaň proti ľuďom, ktorí predtým ušli do Južnej Kórey a neskôr sa vracajú. Pchjongjang vyzval Soul, aby zakročil proti ľuďom, ktorí do KĽDR posielajú „propagandistické“ správy a potravinovú pomoc.

Niektoré skupiny v Južnej Kórei vysielajú na sever balóny s letákmi, malými rádiami či prenosnými USB diskami s juhokórejskými správami a seriálmi.