Trump prehráva politický boj s koronavírusom

Tvrdil, že bojuje so zákerným neviditeľným nepriateľom. Americký prezident Donald Trump však pristúpil k vojne s koronavírusom podobne ako k akémukoľvek inému bežnému politickému problému. Teda tak, že o je o ňom potrebné tweetovať a najdôležitejšie je uspokojiť tvrdé jadro voličov. Ak žiadali otvoriť ekonomiku, Trump hovoril niečo podobné. Keď protestovali proti noseniu rúšok, mohli sa spoľahnúť, že prezident si masku tiež nenasadí.

Viac nakazených, horšie prieskumy

Lenže v USA už choroba COVID-19 podľa štatistík Univerzity Johnsa Hopkinsa zabila takmer 147-tisíc ľudí a celkový počet nakazených prekročil 4,1 milióna. Najviac infikovaných je v Kalifornii a na Floride. Pôvodne bol epicentrom choroby štát New York. V sobotu Amerika zaznamenala 77 848 nových prípadov. Je to druhý najvyšší počet za jeden deň od vypuknutia pandémie.

Pred takýmito faktmi sa musí skloniť aj Trump, hoci šéf Bieleho domu rád vytvára vlastnú realitu. A tak si americký prezident konečne nasadil na verejnosti rúško. Dokonca minulý týždeň priznal, že to vyzerá tak, že situácia sa ešte zhorší.

"Žiadame všetkých, ktorí nemôžu dodržiavať sociálne odstupy, aby nosili masku. Zaobstarajte si rúško. Bez ohľadu na to, či masky máte radi, alebo nie, ovplyvňujú situáciu, majú na ňu dosah a potrebujeme použiť všetko, čo máme. Bohužiaľ predtým, ako nastane zlepšenie, sa situácia asi zhorší. Je to niečo, čo hovorím nerád, ale je to tak,“ povedal Trump na verejnom vystúpení.

Americké médiá poukazujú na to, že viacerí poradcovia tlačia prezidenta do nasadenia realistickejšieho politického tónu v súvislosti s koronavírusom. Už 3. novembra bude republikán Trump viesť súboj o Biely dom s demokratom Joeom Bidenom. Súčasný vládca Oválnej pracovne rád kritizuje prieskumy, ktoré nevychádzajú v jeho prospech. Ale aj v tábore prezidenta si uvedomujú, že výskumy veštia, že prezident má problémy.

Podľa priemeru prieskumov portálu RealClearPolitics Biden vedie nad Trumpom v pomere 49,6 percenta ku 40,9 percenta. Analytická stránka FiveThirtyEight, ktorá má trochu inú metodiku, to vidí podobne. Tvrdí, že Bidena by teraz volilo 49,9 percenta Američanov, Trumpa 41,9 percenta.

Samozrejme, aj demokratka Hillary Clintonová v roku 2016 v drvivej väčšina prieskumov viedla, ale napokon vyhral jej republikánsky súper. Jej náskok bol však zvyčajne menší. V prospech Bidena svedčí to, že sa mu darí atakovať 50-percentnú hranicu popularitu u voličov. Clintonová bola pred štyrmi rokmi v prieskumoch zvyčajne pod ňou.

Čo urobí Trump?

"Pred pandémiou to vyzeralo, že sa situácia vyvinie v prospech Trumpa. Ekonomika bola silná a rekordne rástla zamestnanosť. Teraz môže Trump urobiť len to, že bude tvrdiť, že po pandémii príde s novým programom tvorby pracovných miest a dokáže prispieť k zopakovaniu hospodárskeho rastu, aký USA zaznamenali od začiatku jeho pôsobenia v Bielom dome,“ uviedol pre Pravdu Robert Busby, expert na americkú politiku z Liverpool Hope University. "Čo sa týka jeho volebných šanci, tak si myslím, že Trump zašiel priďaleko, aby dokázal skutočne zmeniť prístup k pandémii. Nedostatočne počúval vedeckých poradcov a rozhodol sa, že sa bude sústreďovať na ekonomiku, nie na zdravotný aspekt pandémie. Svojou rétorikou si nepomohol. K tomu ešte prirátajme federálny systém USA, v ktorom má prezident malú kontrolu vo viacerých oblastiach. Trump už ťažko môže úplne zísť z cesty, ktorú si vybral. Biden v tejto chvíli ani nič nemusí robiť,“ myslí si Busby.

Prezident dlhodobo podceňoval vplyv pandémie, tvrdil, že zázrakom zmizne, či rozdával bizarné medicínske návrhy. Napriek šíreniu vírusu podporoval čo najrýchlejšie otvorenie ekonomiky.

"Trump teraz prešiel k realistickejším vyjadreniam. Takpovediac sa snaží reštartovať svoju pozíciu a kampaň,“ reagoval pre Pravdu Robert Shapiro, politológ z Kolumbijskej univerzity. "Stále bude čeliť výčitkám, že je vinný za situáciu, ale nový prístup mu môže pomôcť pri tom, ako sa bude sústreďovať na obnovenie práva a poriadku, čo je téma, ktorá republikánom pomáha od 60. rokov minulého storočia. Keby Trump nepovedal, že situácia je zlá, tak by bol politicky ešte zraniteľnejší. Jadro jeho podporovateľov ho nikdy neopustí. Ale jeho súčasné vyhlásenia môžu prispieť k tomu, že sa zastaví odliv niektorých skupín voličov od Trumpa,“ predpokladá Shapiro.