Prímerie číslo 29. Na donbaskom fronte nič nové?

Na 400-kilometrov dlhom fronte, eufemisticky nazývanou aj líniou dotyku, kde ukrajinských vojakov od ozbrojených donbaských separatistov delí od päťdesiat do niekoľko stoviek metrov, mali v noci na pondelok stíchnuť zbrane. Hoci Kyjev tvrdí, že „pororuskí žoldnieri“ ho ešte v noci porušili, ostreľovanie ukrajinských pozícií nikoho nezranilo a preto sa zatiaľ zaobišlo bez odvety.

Prezident Volodymyr Zelenskyj, ktorý o „úplnom a všeobecnom“ zastavení paľby v nedeľu telefonicky hovoril so šéfom Kremľa Vladimirom Putinom, prímerie označil za prelomové.

Nové prvky

Na rozdiel od toho predchádzajúceho, novoročného, ktoré nikdy nikto neanuloval, formálne by tak malo byť stále v platnosti, ale už dávno vyšumelo, má terajšia dohoda niekoľko noviniek. Z ukrajinskej strany ho napríklad majú kontrolovať bývalé modré prilby, vojaci so skúsenosťami z mierových misií OSN. Kyjev potvrdil, že sa už začali rozmiestňovať na prvej línii obrany, odkiaľ budú vysielať varovania pred možnými provokáciami a odbremenia tak ostatné jednotky, ktoré sa budú môcť sústrediť na plnenie bojových úloh.

Znepriatelené strany sa tiež prvý raz zaviazali zriecť sa nielen útočných a prieskumno – diverzných aktivít, ale aj použitia bezpilotných lietadiel. Zakázané je spustenie paľby, vrátane snajperskej a rozmiestnenie ťažkých zbraní v blízkosti osád a civilnej infraštruktúry. Obe strany prisľúbili, že potrestajú vlastných príslušníkov ozbrojených síl, ktorí by svojvoľne porušili prímerie.

Právo na odvetu

Veliteľ ukrajinských sil, generálporučík Volodymyr Kravčenko, protivníka varoval, aby si mierumilovnosť kyjeva nemýlil so slabosťou. „Ubezpečujem vás, že ak nepriateľ poruší režim pokaja zbraní a ohrozí životy našich vojakov, bude reakcia ozbrojených síl okamžitá a rázna,“ citoval ho denník Ukrajinská pravda. "Nik nemôže zakázať vojakom, aby sa bránili v prípade jasnej agresie. To zaručuje medzinárodné právo,“ poznamenal Kravčenko.

Nové prímerie na východe Ukrajiny opatrne privítali USA i Británia a pápež František sľúbil, že sa za jeho dodržiavanie bude modliť.

Povinná skepsa

Podľa Enriquea Menendeza, šéfa analytického centra Donbaský inštitút regionálnej politiky, by však bolo predčasné o zastavení paľby hovoriť ako o prelomovom. „Kolegovia už zrátali, že je to v poradí 29. prímerie na Donbase, hoci ja mám pociť, akoby bolo už 129.,“ poznamenal na sociálnej sieti Španiel pôsobiaci na východe Ukrajiny. „Šance, že sa nebude porušovať, sú pomerne malé. Ako človek si veľmi želám, aby to tentoraz fungovalo, ale ako expert som povinný zostať skeptickým,“ dodal.

Za najpozoruhodnejšiu novinku terajšej dohody o prímerí Menendez považuje záväzok oboch strán vyvodzovať personálnu zodpovednosť vo vlastných radoch za spustenie paľby. „Prax ale ukazuje, že na frontovej línii je neuveriteľne ťažké vyjasniť si, k kto prvý vystrelil. Na línii dotyku je viacero miest, kde sa protivníci bezprostredne vidia. Tam je zložité vyhnúť sa výmene paľby. Ideálny variantom by bolo oddelenie vojsk, ale z terénnych ôvodov je ťažké si to predstaviť. Niekde nie je kam ustúpiť, inde by ste sa museli vzdať strategických výšin, s čím za podmienok nízkej vzájomnej dôvery nik nebude súhlasiť,“ pripomína expert.

Menendez je presvedčený, že trvalé prímerie na Donbase má šancu zavládnuť až vtedy, keď sa znepriateleným stranám podarí transformovať konflikt z vojenského na politický a pokúsia sa nájsť prijateľný model urovnania. Ďalši podmienku vidí v tom, že ozbrojené sily oboch strán sa stiahnu od línie dotyku a neutrálnu zónu medzi nimi zaplní kontingent mierových síl.