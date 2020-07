Lídra separatistickej organizácie ETA prepustia na slobodu

Šesťdesiatdeväťroč­ný Ternera bol zadržaný vlani v polovici mája vo francúzskych Alpách po 17 rokoch na úteku. Francúzska justícia ho predtým dvakrát odsúdila v neprítomnosti, a to v rokoch 2010 a 2017. Prvý rozsudok mu uložil sedem rokov väzenia za „zločinecké spiknutie za účelom terorizmu“. Druhý sa potom týkal takisto „účasti na zločineckom spiknutí za účelom terorizmu“ a uložil mu osem rokov za mrežami.

Ternera má podľa španielskych médií rakovinu. Podľa dnešného rozhodnutia odvolacieho súdu musí teraz šesť mesiacov zostať v Paríži a nesmie opustiť Francúzsko. Španielska justícia už niekoľkokrát žiadala francúzske úrady o Ternerovo vydanie.

V ETA sa Ternera rýchlo ujal moci v 70. rokoch a organizáciu viedol aj celé nasledujúce desaťročie. Najprv presadzoval stratégiu atentátov, neskôr líniu vyjednávania so španielskym štátom.

Prvýkrát bol zatknutý v meste Bayonne v juhozápadnom Francúzsku v roku 1989. Mal vtedy pri sebe granát a falošné dokumenty. O rok neskôr si vypočul rozsudok desať rokov väzenia a po prepustení na slobodu v roku 1996 bol vyhostený do Španielska. V roku 1998 bol zvolený do baskického regionálneho parlamentu. O rok neskôr sa stal jedným z troch členov tímu ETA, ktorý neúspešne vyjednával so španielskym štátom.

V roku 2002 sa začal ukrývať – ​​začalo sa vtedy totiž hovoriť o jeho zapojení do atentátu na kasárne španielskej polície z roku 1987 v Zaragoze na severe Španielska. Zomrelo pri ňom 11 ľudí, vrátane piatich detí.

ETA, ktorej pol storočia trvajúci separatistický boj si vyžiadal cez 800 obetí, oficiálne zanikla v roku 2018. Vo vyhlásení vtedy uviedla, že ako organizácia skončila, ale že jej bývalí členovia sa budú naďalej usilovať o nezávislé, zjednotené a socialistické Baskicko. Už v roku 2011 ETA oznámila, že s konečnou platnosťou zastavila ozbrojený boj za nezávislosť Baskicka, a v apríli 2017 vyhlásila, že sa vzdá aj všetkých svojich zbraní.