Taliansko: Menej núdze, dlhší núdzový stav

Keby to urobil Viktor Orbán, tak by ho kritici rozniesli na kopytách ako diktátora, keď to urobí Giuseppe Conte, tak je to v poriadku? Taliansky premiér, ktorému v stredu parlament odobril predĺženie stavu núdze, si od radikálnej pravice musel vypočuť výčitky, že je to on, kto zneužíva pandémiu koronavírusu na upevnenie svojej moci, a nie predseda maďarskej vlády.