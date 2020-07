Ruskí žoldnieri v Minsku nepili. Zatkli ich

Zatknutí sú bojovníci ruskej súkromnej vojenskej spoločnosti, tzv. vagnerovci, oznámil Lukašenko. Do Bieloruska ich malo prísť asi dvesto, tvrdí prezident. Vagner je krycie meno bývalého dôstojníka ruských špeciálnych jednotiek Dmitrija Utkina, ktorý vybudoval žoldniersku armádu s tisíckami bojovníkov. Nasadzovaní sú v ozbrojených konfliktoch od Donbasu, cez Sýriu, Líbyu až po subsaharskú Afriku. Hoci podľa západných spravodajských služieb vagnerovci pôsobia v súčinnosti s ruskými ozbrojenými silami, od ktorých dostávajú logistickú i inú podporu, Kremeľ sa od ich aktivít oficiálne dištancuje.

Bieloruskí vyšetrovatelia oznámili, že majú dôkazy o bojovom nasadení prinajmenšom štrnástich z 33 zadržaných žoldnierov v bojoch na východnej Ukrajine, na čo už Kyjev zareagoval žiadosťou o ich vydanie. Mnohí ďalší sú veteránmi vojen na Blízkom východe a v severnej Afrike. Ale žeby s požehnaním ruského prezidenta Vladimira Putina prišli do Bieloruska zvrhnúť miestny režim, to sa nezdá byť reálne ani vojenskému analytikovi Alexandrovi Goľcovi, ktorý si udržiava od Kremľa kritický odstup. "Je to najmenej pravdepodobný scenár,“ povedal pre Pravdu.

Tranzit do Afriky?

"S najväčšou pravdepodobnosťou išlo o tranzit. Možno mali namierené do Sudánu alebo do Líbye,“ usudzuje Goľc. Podľa neho Minsk je pre ruských žoldnierov v čase koronakrízy ideálnou prestupnou stanicou. Kým Moskva pre epidemiologickú situáciu zrušila väčšinu leteckých liniek so svetom, Bielorusko, ktorého prezident od začiatku pandémiu bagatelizuje a dokonca tvrdí, že COVID-19 bez problémov prechodil, prevádzku svojich letísk nijako neobmedzilo.

"O Putinovi je známe, že je to zásadový človek. Pre neho je nepredstaviteľné, aby organizoval farebné revolúcie a podnecoval ľud, aby zvrhol svojho diktátora. To by mohol byť pre Rusov zlý príklad,“ poznamenal Goľc sarkasticky. "Putin je presvedčený, že každý nešťastný národ by mal žiť s diktátorom, ktorého zdedil, a že tento národ nemá právo sa diktátora zbaviť nepokojmi,“ dodal.

Lukašenko však neprestáva ukazovať prstom na Moskvu. "Sledujem reakciu Rusov. Na svoju obhajobu už div nehovoria, že sme si ich sem sami navozili. Je jasné, že musíte nejako prekryť svoje špinavé úmysly,“ citovala štátna agentúra Belta z prezidentovho vyhlásenia po mimoriadnom zasadaní bezpečnostnej rady štátu.

Netypickí turisti

Z akcie bieloruského komanda, ktoré v noci na stredu pozatýkalo Rusov v penzióne neďaleko Minska, odvysielala štátna televízia Belarus dokumentárne zábery. "Upozornili na seba správaním, ktoré je pre ruských turistov netradičné, a fádnym oblečením vojenského štýlu. Nekonzumovali liehoviny, nenavštevovali zábavné zariadenia, snažili sa nepriťahovať pozornosť,“ informovala Belarus. Nijaké zbrane sa u zatknutých nenašli, iba návody k vojenskému vybaveniu, po arabsky písané letáky, valuty vrátane sudánskych libier, sudánske telefónne karty a prezervatívy, ktoré sa v púštnych podmienkach zvyčajne používajú na ochranu hlavne pred pieskom.

Kremeľ dôrazne odmietol, že by mal niečo spoločné s diverznou operáciou v spojeneckej krajine. Putinov hovorca Dmitrij Peskov zdôraznil, že ani potom, čo bol ruský veľvyslanec vo štvrtok predvolaný na bieloruské ministerstvo zahraničných vecí, Moskva stále netuší, prečo sú jej občania zadržiavaní. Peskov si neodpustil ani štipľavú poznámku. "V Rusku sa nachádza veľa bieloruských mužov, aj takí, čo majú fádne oblečenie a tiež sa správajú netypicky: nekonzumujú alkohol,“ citovala hovorcu agentúra Interfax.

Goľc je presvedčený, že škandál so zatknutím ruských žoldnierov súvisí s nadchádzajúcimi prezidentskými voľbami. Hoci kandidatúru najvážnejších vyzývateľov Lukašenka úrady odmietli zaregistrovať a viacerí skončili za mrežami, mnohí Bielorusi sú ochotní voliť hocikoho, len aby sa vyše štvrťstoročia trvajúca vláda autokrata skončila. "Lukašenko podľa mňa využil príchod ruských žoldnierov na územie Bieloruska na to, aby sa ukázal v očiach domácich voličov ako ochranca bieloruskej nezávislosti. Na druhej strane sa chcel predviesť aj pred Západom nie ako odporný diktátor, ktorý sa pokúša proti vôli svojho ľudu udržať pri moci, ale ako štátnik vzdorujúci ruskému revanšizmu,“ hovorí analytik.

A aký bude mať najnovší škandál dôsledky pre rusko-bieloruské vzťahy? "Nijaké,“ predpovedá Goľc a dodáva: "Rusko si neželá odchod Lukašenka, preto žiadne kroky proti nemu nepodnikne. A Bielorusi po voľbách zadržaných Rusov jednoducho pustia na slobodu.“