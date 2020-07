Delikvent, kričí na Berlín Trump a posúva vojakov

Presun jednotiek

"Nemecko platí Rusku miliardy dolárov za energiu a my by sme mali ochraňovať Nemecko pred Ruskom. O čom je to všetko? Okrem toho, Nemecko sa správa ako delikvent, čo sa týka jeho dvojpercentného poplatku do NATO. Preto sťahujeme časť jednotiek z Nemecka,“ napísal Trump na sociálnej sieti Twitter. Prezident vyhlásil, že Berlín využíva Washington v oblasti obchodu aj obrany. Trump, ktorý sa pravidelne vyjadruje s obdivom o šéfovi Kremľa Vladimirovi Putinovi, Nemecku vyčíta najmä podporu ruského projektu Nord Stream 2.

V stredu Washington oznámil, že z Nemecka stiahne 11 900 vojakov. Približne 5 600 z nich Spojené štáty presunú do iných európskych štátov, napríklad do Belgicka a Talianska. Ďalších 6 400 sa vráti domov, ale podľa Pentagonu časť z nich bude v budúcnosti pôsobiť v Európe v rámci výmenných rotácií. Takto by mohli posilniť americkú prítomnosť v Poľsku a v pobaltských štátoch. Uviedol to portál Defence One. Celkovo je momentálne v Nemecku okolo 36-tisíc amerických vojakov.

"Silné a jednotné NATO je kľúčové pre odstrašenie a projekciu sily. Nemecko je spoľahlivý spojenec NATO a tretí najväčší prispievateľ do jeho rozpočtu. Pracujeme na tom, aby sme v roku 2024 dosiahli cieľ z Walesu, teraz sme nad 1,5 percenta. Je to 45-percentné navýšenie od roku 2014,“ reagovala na Twitteri nemecká veľvyslankyňa v USA Emily Haberová. Pripomenula záväzok, ktorý si krajiny NATO schválili na summite vo Walese v roku 2014, podľa ktorého majú do roku 2024 mať výdavky na obranu vo výške dvoch percent HDP.

Nie je to koniec sveta

"Len ťažko sa dá vnímať súčasné rozhodnutie inak ako snaha potrestať Nemecko. Zdá sa, že Pentagon a americké ozbrojené sily sa vzhľadom na rozkazy prezidenta snažili prísť s nejakým najrozumnejším plánom, a tak sa ho aj snažili prezentovať. Niektoré jeho časti dávajú zmysel. Napríklad presunutie ľudí z Európskeho veliteľstva ozbrojených síl USA z nemeckého Stuttgartu do belgického Monsu, čo ich prepojí s vrchným veliteľom spojeneckých síl v Európe,“ reagoval pre Pravdu poľský bezpečnostný analytik Artur Gruszczak z Jagelovskej univerzity v Krakove.

Expert si však myslí, že do nemalej miery ide iba o nie príliš efektívne posúvanie vojakov bez väčšieho strategického a vojenského cieľa. "Vyzerá to ako zbytočné plytvanie prostriedkami, ktorých nie je nazvyš. Sťahovanie vojakov bude nákladné. Americký minister obrany Mark Esper uviedol, že sa bude pohybovať v jednocifernej sume v miliardách. Je však možné, že to bude stáť viac, ako sa často stáva,“ skonštatoval Gruszczak.

"Aj keď Trumpa opäť zvolia, vyzerá to tak, že v Kongrese narazí plán na odpor, najmä vo finančnej oblasti. V prípade, že v novembri sa prezidentom stane demokrat Joe Biden, je pravdepodobné, že rozhodnutie sa minimálne nejako modifikuje,“ uviedol pre Pravdu Paal Hilde z Nórskej obrannej univerzitnej akadémie. "Keby aj všetko zostalo podľa plánu, nedramatizoval by som strategický dosah tohto plánu. Jeho najzásadnejšou súčasťou je odsun 2. mechanizovaný pluku. Zníži to možnosti cvičení s európskymi armádami a zvýši reakčný čas, keby ho bolo potrebné nasadiť v prípade krízy. Vplyv toho rozhodnutia je nepríjemný, nie je to však koniec sveta. Najmä keby v rámci rotačnej prítomnosti zostalo ťažké vybavenie pluku v Európe,“ vysvetlil Hilde.