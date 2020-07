Putin podpísal zákon, ktorý podľa ochranárov ohrozí národné parky

Ide o dokument, ktorý počas výstavby železničnej infraštruktúry umožní meniť kategóriu pozemkov z lesných na pozemky s iným využitím.

Proti tomuto zákonu nedávno protestovali ochrancovia životného prostredia, ktorí vyjadrili obavy, že za takýchto okolností nebude možné kontrolovať výstavbu infraštruktúry v chránených prírodných oblastiach.

Upozornil na to v rozhovore pre rozhlasovú stanicu Echo Moskvy aj Michail Krejndlin, predstaviteľ ruskej pobočky ochranárskej organizácie Greenpeace. Podľa Krejndlina by Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO) mohla teraz zaradiť jazero Bajkal do kategórie ohrozeného svetového dedičstva, „čo bude pre ruský štát hanba“.

S požiadavkou, aby zákon pri hlasovaní odmietli členovia Rady federácie, hornej komory ruského parlamentu, prišli v polovici júla nielen aktivisti Greenpeace, ale aj ruská pobočka Svetového fondu na ochranu prírody (WWF). Zákon bol však schválený.

Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov minulý týždeň vyhlásil, že ochrana Bajkalského jazera by nemala brániť rozvoju ekonomiky.

Ekológovia sa obávajú, že jednotlivé ustanovenia zákona v praxi spôsobia nenapraviteľné škody v chránených oblastiach Ruska, ohrozujú integritu a bezpečnosť týchto území, povedú k ich fragmentácii a negatívne ovplyvnia populácie vzácnych zvierat.

Organizácia Greenpeace uviedla, že zákon bude mať v konečnom dôsledku vplyv na najmenej 63 národných parkov. Napríklad na Losom ostrove nachádzajúcom sa neďaleko Moskvy sa môže obnoviť výstavba nákupného centra a cez tento národný park povedie diaľnica.

Spravodajský portál BFM.ru pred nedávnom pripomenul, že železničná sieť BAM nikdy nebola čisto komerčným projektom. „Svoju rolu tam hrá aj geopolitika,“ napísal portál s tým, že objem prepraveného tovaru bol nízky a nikdy nešlo o ziskovú záležitosť.

Pred desiatimi rokmi však vtedajší šéf ruských železníc Vladimir Jakunin predpovedal, že v dôsledku čínskeho projektu Nová hodvábna cesta by sa objemy prepravovaných tovarov mohli zvýšiť na 30 – 50 miliónov ton ročne. V Rusku bol preto bol prijatý program modernizácie existujúcej dopravnej infraštruktúry, dodal BFM.ru.