Bomba? Libanonský prezident pripúšťa zásah zvonka

"Príčina doteraz nebola stanovená. Je možné, že išlo o vonkajší zásah raketou, bombou alebo iný čin,“ vyhlásil Michel Aún tri dni po katastrofe, ktorá si vyžiadala vyše 150 životov, 5 000 zranení a tristotisíc ľudí pripravila o prístrešie.

Tri scenáre

Vyšetrovatelia podľa Aúna skúmajú tri možné scenáre – či bola príčinou nešťastia nedbalosť, nehoda alebo zásah zvonka. "Po prvé, ako sa tam výbušné materiály dostali a ako boli uskladnené. Po druhé, či bol výbuch výsledkom nedbalosti alebo nehody. A po tretie: možnosť, že išlo o vonkajší zásah,“ vyhlásil. Premiér Hasan Dijáb a prezident Aún už krátko po výbuchu konštatovali, že katastrofu spôsobila explózia obrovských zásob dusičnanu amónneho, liadku, ktorý bol šesť rokov nebezpečne uskladnený v prístave. Liadok sa využíva v hnojivách, ale aj na výrobu výbušnín. Nemenovaný zdroj, oboznámený s priebehom vyšetrovania, pre agentúru Reuters uviedol, že najpravdepodob­nejšou príčinou výbuchu bola nečinnosť a nedbalosť úradov, ktoré vedeli o nebezpečnom obsahu skladu. "Záležitosť malo riešiť niekoľko komisií a sudcov, ale nič sa s tým nerobilo,“ poznamenal zdroj. Podľa neho požiar vypukol v bejrútskom prístave v skladisku číslo deväť a potom sa rozšíril do skladu číslo 12, kde bol uložený dusičnan amónny. Vyšetrovatelia predpokladajú, že "rozbuškou“ bola zábavná pyrotechnika, umiestnená v blízkosti skladu s liadkom, alebo zváračské práce pri oprave pokazenej brány.

Aún podľa vlastných slov požiadal francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, ktorý Bejrút navštívil vo štvrtok, aby "zaistil letecké zábery, ktoré odhalia, čo sa stalo. Ak ich Francúzi nemajú, požiadame o ne iný zdroj,“ povedal libanonský prezident. Konštatoval tiež, že v rámci vyšetrovania bolo zadržaných 20 zamestnancov prístavu. Centrálna banka zároveň zmrazila účty siedmich ľudí, vrátane šéfa prístavu a riaditeľa colnej správy.

Šéf Bieleho domu Donald Trump o výbuchu v Bejrúte v utorok hovoril ako o "strašnom útoku“. Neskôr svoje vyhlásenie zmiernil, keď povedal, že nik zatiaľ nevie, čo sa stalo. Izrael, ktorý proti Libanonu viedol niekoľko vojen, rezolútne poprel, že by mal akýkoľvek podiel na katastrofe.

Mnohí Libanončania sú presvedčení, že výbuch je odrazom rozsiahlej korupcie a bratríčkovania vládnucich elít a že vláda sa dlhodobo snaží svoje zlyhania zvaliť na nižšie postavených úradníkov. Aún ale včera vyhlásil, že pred súd sa môžu postaviť "veľkí i malí“ hráči.

Dôvera v štátne inštitúcie je v Libanone nízka a len málokto verí v nestranné vyšetrovanie. Polícia v noci na piatok tvrdo zasiahla proti desiatkam ľudí, ktorí sa zhromaždili v centre Bejrútu, aby vyjadrili svoj hnev nad nečinnosťou úradov vedúcou ku katastrofe. Viacerí demonštranti utrpeli ľahšie zranenia.

Horúci zemiak

Libanonsko-americký právnik Anthony Elghossain sa denníku Daily Telegraph pokúsil vysvetliť podstatu frustrácie verejnosti. „Libanonskí vodcovia zabili krajinu, pochovali ju a na jej hrob sa vy… To je to, čo ľudia teraz cítia,“ povedal. "Už 30 rokov si ľudia hovoria, že to nemôže byť oveľa horšie, ale pozrite sa na to teraz. Obriu bombu si pohadzovali ako horúci zemiak,“ dodal.

Bahá Harírí, ktorého otec, bývalý premiér Rafík, sa stal obeťou atentátu v roku 2005, a brat Said odstúpil z čela vlády vlani na jeseň pod tlakom masových protestov, v súvislosti so zodpovednosťou za utorňajšiu tragédiu ukázal prstom na Hizballáh. Toto proiránske šiitske hnutie, ktoré má silný vplyv na súčasnú vládu, má podľa Harírího plne pod kontrolou prístav i letisko.

„Je absolútne jasné, že Hizballáh nesie zodpovednosť za prístav a sklad, kde bol uskladnený dusičnan amónny. Do prístavu a na letisko a takisto aj z prístavu a letiska nič nepríde a neodíde bez ich vedomia. Rozhodnutie umiestniť to do stredu mesta s dvoma miliónmi obyvateľov bolo úplnou katastrofou. A teraz máme zničené centrum mesta,“ vyhlásil Harírí.

Osobitný tribunál pre Libanon, ktorý vyšetruje atentát na Rafíka Harírího, mal pôvodne včera zverejniť svoj verdikt. Vzhľadom na napätú situáciu po utorňajšom výbuchu v Bejrúte ale haagsky tribunál na poslednú chvíľu vynesenie rozsudku nad obvinenými predstaviteľmi Hizballáhu odložil.