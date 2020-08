Bielorusko má dvoch víťazov. Diktátora a bývalú učiteľku

Oficiálne jednoznačne vyhral Alexandr Lukašenko, ktorý sa drží pri moci neprestajne od roku 1994. Naopak, opozícia hovorí o jasnom víťazstve svojej kandidátky Svetlany Cichanovskej.

Je nespochybniteľné, že bývalá učiteľka získala veľa hlasov. Jej podporovatelia vhadzovali do urien hlasovacie lístky poskladané do tvaru papierovej harmoniky. Volebné urny boli z priesvitného plexiskla a fotky, ktoré urobili občianski aktivisti, jasne ukazujú, že dominovali „harmoniky“.

Tri vážne veci

Dosiaľ nevídaných volebných skutočností sa teraz vyskytlo niekoľko. V minulosti mal Lukašenko spočiatku výraznú podporu, ktorá postupne začala klesať. V nijakých voľbách však predtým neutŕžil zjavne taký debakel ako túto nedeľu.

„Podľa nezávislého prieskumu za Tichanovskú hlasovalo 72,1 percenta voličov a za Lukašenka 13,7 percenta. Opýtaných bolo 85 500 ľudí,“ napísal server Charter 97. (Ústredná volebná komisia tvrdí, že dlhoročný vládca, ktorého označujú za posledného diktátora v Európe, získal viac ako 80 percent hlasov a jeho hlavná vyzývateľka menej ako 10 percent.)

Ďalšia vážna vec je to, že povolebná sila protestov dosahuje bezprecedentnú podobu. V minulosti zvyklo demonštrovať nanajvýš okolo 10-tisíc odporcov Lukašenka, v nedeľu večer ich v Minsku vyšlo do ulíc oveľa viac. „V centre mesta sa zišlo aspoň 100-tisíc ľudí,“ informoval portál NEXTA.

Fotografie a videá z hlavného mesta potvrdzujú správu o mohutnom dave. „S našimi ľuďmi sa dejú nevídané veci. Jednoducho sa prebudili, prekonali svoj strach. Preto si myslím, že sme už zvíťazili, vyhrali sme nad strachom a nad apatiou,“ zdôraznila Tichanovská.

Žiaľ, medzi novinkami sa nájde aj jedna tragická. Ťažkoodenci zakaždým po voľbách brutálne potlačili protesty, ale nikdy sa ešte nestalo, aby niekoho odviezli do márnice. „O život prišiel jeden demonštrant, ktorého zrazila policajná dodávka určená na odvoz zadržaných. Utrpel smrteľné zranenia mozgu,“ oznámila organizácia Vesna.

Policajný zásah v Minsku (aj v ostatných mestách, kde vypukli demonštrácie) bol veľmi ostrý. Proti protestujúcim použili slzotvorný plyn, gumové projektily a vodné delá. Ministerstvo vnútra ešte v nočných hodinách z nedele na pondelok tvrdilo, nevie o žiadnych zranených. Rádio Sloboda však na svojej webovej stránke zverejnilo viacero fotografií, na ktorých sú zakrvavení demonštranti. Viacerým pritom tiekla krv z tváre.

S našimi ľuďmi sa dejú nevídané veci. Jednoducho sa prebudili, prekonali svoj strach. Preto si myslím, že sme už zvíťazili, vyhrali sme nad strachom a nad apatiou," uviedla Svetlana Cichanovská. Autor: SITA/AP

Oficiálna verzia

Rezort vnútra sa vyjadril k bilancii nedeľného zásahu v centre Minska v pondelok dopoludnia. S výkričníkom napísal, že mŕtvi nie sú. (Vesna zverejnia meno aj fotografiu zabitého.) Ministerstvo ďalej uviedlo, že zranenia utrpelo 39 príslušníkov bezpečnostných zložiek a viac ako 50 občanov na „nezákonnej akcii“.

Štátom kontrolovaná agentúra BELTA sa hrôzam na demonštráciách úplne vyhýba. Správy na jej webovej stránke vyznievajú tak, akoby sa nič dramatické nestalo, akoby neexistovala lavína odporu valiaca sa na autoritatívneho prezidenta. Informácie BELTA poukazujú na férové voľby, ktoré nič vážne nenarušilo. Udalosťou dňa bolo podľa agentúry to, že sa Lukašenko v pondelok oboznámil s veľkolepým investičným plánom v oblasti poľnohospodárstva.

Predstavy o dôsledkoch a o dozvukoch nedeľnej večernej vlny protestov sú protichodné. Kým vyšetrovatelia si idú posvietiť na organizátorov "masových nepokojov“ a ich účastníkov, naopak, občianski aktivisti plánujú zotrvať v zápase za slobodné voľby. Vyzvali na celonárodný štrajk a apelovali na ľudí, aby sa znovu zišli na demonštráciách zvolaných na pondelkový večer.

Alexander Lukašenko získal podľa oficiálnych výsledkov 80,23 % hlasov. Autor: SITA/AP

Putin poslal telegram. Blahoželanie chýbalo

Prvú gratuláciu zo zahraničia Lukašenko dostal od severokórejského diktátorského režimu. Telegram si prečítal aj od šéfa Kremľa. V texte Vladimira Putina však chýbala akákoľvek zmienka o blahoželaní. Vyslovil iba nádej, že Lukašenkova činnosť bude prospievať dvojstranným vzťahom.

Vlažný obsah telegramu zjavne súvisí s tým, že v Bielorusku zatkli pred voľbami takmer 40 Rusov, ktorých Lukašenko označil za diverzantov. Moskva to označila za nezmysel. A nielen to. Podpredseda Bezpečnostnej rady Ruskej federácie Dmitrij Medvedev vyslal bieloruskému lídrovi varovanie. „Je to veľmi smutné. A dôsledky budú smutné,“ citovala ho agentúra RIA Novosti.