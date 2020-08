Američania pritvrdili v boji proti plynovodu Nord Stream 2

Čím väčší tlak vo Washingtone vyvíjajú proti veľkému energetickému projektu v Európe, tým viac ohrozujú vzťahy so svojím významným spojencom. Seriál amerického vyhrážania sa proti dokončeniu plynovodu Nord Stream 2 pokračuje výstrahou, že USA uvalia tvrdé sankcie na nemecký prístav Mukran, ktorý poskytuje zázemie ruským lodiam.

Severný prúd, ako znie názov v preklade, vedie od pobrežia v Rusku k brehom v Nemecku. Zostáva dokončiť už len niekoľko desiatok kilometrov potrubia kladeného na dno mora.

List senátorov

Traja republikánski senátori poslali list prevádzkovateľovi prístavu, v ktorom ho varujú pred likvidačnými ekonomickými sankciami. Člen nemeckej vlády Niels Annen označil dokument doslova za úplnú nehoráznosť.

„Vyhrážať sa blízkemu priateľovi a spojencovi sankciami a používať taký slovník, to nebude fungovať,“ podčiarkol pre televíznu stanicu ZDF. Senátorom zároveň odkázal, aby si uvedomili, že pchajú nos do veci, do ktorej ich nič nie je: „O európskej energetickej politike sa bude rozhodovať v Bruseli, nie vo Washingtone.“

Annena zjavne rozčúlilo to, komu všetkému chcú americkí politici diktovať. Vlastníkom prevádzkovej firmy je totiž mesto Sassnitz a spolková krajina Meklenbursko-Predpomoransko. Nord Stream 2 bude mať dĺžku 1 220 kilometrov. Na dno mora treba položiť už iba 160 kilometrov potrubia.

USA prešli prvýkrát od vyhrážok k činom v decembri minulého roka, keď prezident Donald Trump podpísal zákon o tzv. exteritoriálnych sankciách. Tie prinútili špeciálne švajčiarske plavidlo, aby prestalo s kladením potrubia. Nedávno ho v prácach nahradili dve ruské lode.

Ak by Spojené štáty naozaj potrestali prístav Mukran, reakcia môže byť silná, naznačil Michael Harms, ktorý je predsedom Asociácie nemeckého východného obchodu. „Treba to riešiť diplomaticky, ale protisankcie nemôžu byť tabu. Toto je o nemeckej a o európskej suverenite,“ povedal pre časopis WirtschaftsWoche.

Manuela Schwesigová, premiérka Meklenburska-Predpomoranska, odkázala americkým senátorom, že spolková krajina sa ich nezľakne: „List je neprijateľný. Taký nátlak je absolútne neakceptovateľný. Nemecko rozhoduje o tom, kadiaľ povedie naša energetická cesta. Ubezpečujem, že budeme pokračovať v projekte,“ zdôraznila pre noviny Tagesspiegel.

Závislosť od Moskvy

Washington sa oháňa tvrdením, že Nord Stream 2 zväčší závislosť Európanov od Moskvy. Nemci, naopak, prízvukujú, že zvýšené dodávky ruského zemného plynu sú nevyhnutné, pričom podozrievajú USA, že im v skutočnosti ide v prvom rade o predaj ich skvapalneného plynu, ktorý je však zatiaľ cenovo nevýhodný. „Chceme, aby Európania kupovali od nás, nie od Rusov,“ súhlasí podľa novín Washington Post analytik Rober Nally z energetickej skupiny Rapidan.

Náklady na vybudovanie Nord Stream 2 dosahujú približne 9,5 miliardy eur. Po jeho dokončení by mohlo ročne prúdiť do EÚ až 55 miliárd kubických metrov plynu.

Šéf diplomacie USA Mike Pompeo nedávno vyhlásil, že všetky firmy, čo majú dočinenia s týmto plynovodom, musia dať od neho ruky preč, lebo v opačnom prípade budú riskovať následky. „Hrozbu rýchlo odsúdili európski lídri, ktorí to označili za zasahovanie do suverénneho práva vytvárať si energetickú politiku,“ pripomenul denník Washigton Post.

Šéf diplomacie EÚ Josep Borrell povedal, že ho veľmi znepokojuje rastúce používanie sankcií, respektíve ich hrozba, zo strany USA proti európskym firmám a ich záujmom.