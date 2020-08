Z lode uviaznutej pri Mauríciu prečerpali takmer 3-tisíc ton ropných látok

Z lode, ktorá na plytčinu narazila 25. júla, uniklo do mora asi 1000 ton ropných látok. Tie znečistili pláže a koralové útesy a ohrozili mokrade, ako aj vzácnu flóru a faunu tohto turistami vyhľadávaného ostrova.

Záchranári a miestni dobrovoľníci aj za pomoci zo zahraničia sa naďalej snažia likvidovať následky úniku ropných látok. Svoje úsilie zintenzívnili ešte viac po tom, ako sa objavili obavy, že nákladná loď by sa mohla rozlomiť a more by tak znečistil celý jej náklad.

Vláda afrického štátu Maurícius vyhlásila minulý piatok v súvislosti s poškodením japonskej nákladnej lode a ohrozením životného prostredia stav environmentál­nej núdze.

Maurícijská vláda súčasne požiadala o pomoc zo zahraničia, keďže ostrov nemá s ekologickými katastrofami takéhoto rozsahu skúsenosti. Miestni ochrancovia životného prostredia, ale aj radoví občania, ktorí sa zapájajú do čistenia pláží a lagún, však vládu vinia, že v krízovej situácii konala príliš pomaly.