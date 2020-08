Erdogan hrozí odvetou, ak niekto zaútočí na turecké prieskumné lode

Informovala o tom agentúra Anadolu. Podľa gréckych médií sa vo štvrtok pri ostrove Rhodos, kde sporný turecký prieskum prebieha, ľahko potýkali turecká a grécka fregata.

„Povedali sme, že ak zaútočia na našu loď Oruç Reis, zaplatia veľmi vysokú cenu, dnes dostali svoju odpoveď,“ povedal Erdogan, ktorý tak naznačil, že k prvej kolízii už došlo.

Grécko tvrdí, že turecké lode operujú v jeho výsostných vodách a že ide o ilegálnu operáciu. V stredu Atény podporilo Francúzsko, ktorá do oblasti vyslalo svoje armádne plavidlá. Grécky premiér sa za to vo štvrtok Francúzsku poďakoval a grécky minister obrany oznámil, že francúzska fregata Lafayette a vrtuľníková loď Tonnerre sa spolu s gréckymi loďami zapojili do námorného cvičenia v oblasti, kde turecký prieskum prebieha.

Pondelkové obnovenie tureckého prieskumu ťažby ropy a zemného plynu vo východnom Stredomorí opäť vyostrilo napätie medzi Tureckom a Gréckom. Kým Ankara oznámila, že sa chystá vydávať nové ťažobné licencie, Atény vyzvali Turecko, aby stiahlo svoje lode od gréckych ostrovov. Grécka vláda tiež vyzvala na zvolanie mimoriadneho rokovania ministrov zahraničných vecí Európskej únie, ktoré sa bude konať v piatok.

S Erdoganom vo štvrtok telefonicky hovorila nemecká kancelárka Angela Merkelová a tiež predseda Európskej rady Charles Michel. Podľa agentúry DPA turecký prezident v rozhovore s Merkelovou povedal, že chce spor s Gréckom riešiť dialógom na základe medzinárodného práva. V telefonáte s Michelom ale podľa Anadolu trval na tom, že „Turecko je odhodlané brániť svoje práva proti snahám ich nerešpektovať“.