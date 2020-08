S igelitom na hlave a krompáčom prepadol záložňu

Video lúpežného prepadnutia z Plzne, polícia zverejnila 11.augusta. Potom, ako mu pracovník záložne odmietol zobrať hodinky, sa muž o chvíľu vrátil, avšak to už mal igelitové vrece na hlave a v ruke krompáč. Krompáčom začal rozbíjať vitríny a brať vystavené šperky aj s celými plátmi. Celému tomu zdesene prihliadali zákazníci a predajca záložne.

VIDEO: Pozrite si, ako muž s igelitovým vreciom na hlave a krompáčom prepadol záložňu a odniesol si šperky v hodnote viac ako 23-tisíc eur.

Lúpežník potom ušiel. V nedalekom parčíku ho však zadržali policajti s psovodom a bezpečnostná služba. Našiel sa aj odhodený batoh so šperkami v celkovej hodnote 600-tisíc českých korún.(cca 23-tisíc eur). Polícia sa domnievala, že problém s komunikáciou má muž vďaka zraneniu na tvári. Nebolo to tak. Muž si ukryl väčší šperk aj do úst, čo mu malo spríjemniť pobyt vo väzení. Nemohol ho však prehltnúť. Preto ho previezli na röntgen, ale ten už ďalší ukradnutý lup v tele páchateľa nenašiel.