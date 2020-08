Chorvátsko červenie, nad Jadranom sa zmráka

Rakúsko v piatok vydalo najvyšší stupeň varovania pred cestami do Chorvátska. Platiť začne od pondelka. Po siedmich dňoch, keď v Chorvátsku pribúdalo vyše stovky pozitívnych testov, ich počet prvý raz prekročil hranicu dvoch stoviek. Aj v Rakúsku počet nakazených rastie, v piatok pribudlo 282 potvrdených prípadov, čo je najviac od 10. apríla.

„Vzhľadom na epidemický vývoj v Chorvátsku vydávame najvyšší stupeň varovania pre celú krajinu,“ uviedlo rakúske ministerstvo zahraničných vecí podľa agentúry APA. Svojich občanov Viedeň vystríhala, aby do Chorvátska necestovali, pokiaľ to nie je bezpodmienečne nutné. Turistov, ktorí už v krajine sú, rezort diplomacie „dôrazne“ vyzval, aby sa vrátili do Rakúska.

Ministerstvo zdravotníctva teraz pripravuje nariadenie, podľa ktorého by sa Rakúšania museli po návrate z Chorvátska preukázať negatívnym testom, ktorý nebude starší ako 72 hodín, alebo sa izolovať v domácej karanténe.

Rakúsko doteraz varovalo pred cestami do 32 krajín sveta. Sú medzi nimi Bulharsko, Rumunsko, Portugalsko, Švédsko, USA či Rusko. Minulý týždeň pridala Viedeň na zoznam aj Španielsko s výnimkou jeho ostrovov.

Podľa agentúry APA vydalo ministerstvo zahraničia varovanie pred cestami do Chorvátska aj pre rastúci počet rakúskych turistov, u ktorých sa nákaza potvrdila po návrate z dovolenky na Jadrane. Medzi nakazenými turistami, ktorí sa vrátili z Chorvátska, boli predovšetkým mladí ľudia. Tí sa podľa svojich slov zúčastnili veľkých večierkov v baroch a na plážach. Napríklad v Hornom Rakúsku evidujú za niekoľko posledných dní 40 ľudí, ktorí sa nakazili na Makarskej.

Chorvátsko v reakcii na tento vývoj nariadilo, aby nočné podniky zatvárali najneskôr o polnoci. Opatrenie nadobudlo účinnosť okamžite a má zostať v platnosti zatiaľ desať dní. „Dve tretiny nakazených sa zdržiavali v nočných kluboch a kaviarňach, ktoré mali otvorené aj po polnoci,“ vysvetlil skrátenie otváracích hodín zábavných podnikov chorvátsky hlavý hygienik Krunoslav Capak.

Capak pripustil, že pred spustením turistickej sezóny si epidemiológovia boli vedomí, že prípadov infekcie bude pribúdať, rátali však s menším počtom zahraničných dovolenkárov i nakazených. „Stalo sa to, čo sa stalo. Uvoľnili sme všetky aktivity, máme asi 900-tisíc turistov. Vedeli sme iba, že ich bude veľa, ale nie toľko,“ povedal Capak pre rádiotelevíziu HRT.

Taliansko už od štvrtka vyžaduje od cestovateľov pri návrate z Chorvátska, aby sa dali povinne testovať na koronavírus alebo sa preukázali negatívnym testom, v opačnom prípade musia ísť do karantény. Nariadenie, ktoré predbežne platí do 7. septembra, sa vzťahuje aj na Grécko, Španielsko a Maltu. Práve Chorvátska sa ale zaradenie na zoznam rizikových krajín dotkne najbolestivejšie. V auguste totiž po iné roky zvyčajne státisíce Talianov dovolenkovali v Chorvátsku, predovšetkým na Istrii.

Zaradenie Chorvátska na červenú listinu zvažuje aj susedné Slovinsko. Hovorca vlády Jelko Kacin pre POP-TV povedal, že úrady pri návrate z Chorvátska môžu nariadiť povinné testy alebo dvojtýždňovú karanténu. Minister vyvolal veľký rozruch vyhlásením, že aj prípady nakazených turistov, ktorí sa vrátia do vlasti od Jadranu, by sa mali zarátať do bilancie Chorvátska, pretože sa tam robí málo testov a zahraniční dovolenkári nedôverujú tamojšiemu zdravotníctvu a radšej sa vracajú liečiť domov. Denník Jutarnji list ale uštipačne poznamenal, že samotný minister Kacin asi situáciu v Chorvátsku nepovažuje za až takú dramatickú, keď sa ihneď po tomto vyhlásení išiel rekreovať do svojej vily na Istrii.