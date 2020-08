Bielorusko v napätí, Putin za rohom. Lukašenko pohrozil Moskvou

Ruský prezident Vladimír Putin sľúbil Bielorusku pomoc so zaistením bezpečnosti krajiny, ak o to Minsk požiada. Podľa štátnej tlačovej agentúry Belta to v sobotu vyhlásil bieloruský prezident Alexander Lukašenko. Povedal tiež, že ho znepokojujú vojenské cvičenia v susedných krajinách Poľsku a Litve, na ktoré sa pozerá ako na zbrojenie. V nedeľu si telefonát s Putinom zopakoval. Prezidenti sa podľa agentúry TASS zhodli na potrebe spoločnej reakcie na vonkajšie hrozby. Putin potvrdil, že Ruská federácia je pripravená poskytnú pomoc na základe zmluvy o vojenskej spolupráci.

„Ruská strana potvrdila, že je pripravená poskytnúť podporu potrebnú pri riešení vzniknutých problémov na základe Zmluvy o vytvorení zväzového štátu a – v prípade nutnosti – tiež v rámci Organizácie Zmluvy o kolektívnej bezpečnosti,“ uviedlo podľa agentúry TASS tlačové oddelenie Kremľa.

Kremeľ po telefonáte Putina so svojím bieloruským náprotivkom vyhlásil, že obaja muži vyjadrili nádej, že sa súčasnú krízu podarí rýchlo vyriešiť. Lukašenko zároveň vyhlásil, že krajina nepotrebuje žiadnych vonkajších mediátorov. Do tejto pozície sa pritom už skôr ponúklo Poľsko či pobaltské štáty.

V Bielorusku pokračujú protesty proti výsledku volieb. Podľa volebnej komisie ich už šiestykrát v rade so značným náskokom ovládol Lukašenko, prívrženci opozície však tvrdia, že vláda oficiálne výsledky zmanipulovala. Podľa agentúry AP sa jedná o najväčšie protivládne protesty v Bielorusku od roku 1994, keď sa Lukašenko chopil moci.

Plánujú vojenské cvičenie

Bielorusko plánuje od pondelka začať štvordňové vojenské cvičenie v oblasti okolo mesta Grodno blízkosti hraníc s Poľskom a Litvou a pri svojej jadrovej elektrárni. Napísala to agentúra Ria Novosti s odkazom na vyjadrenie tamojšieho ministerstva obrany. Armáda má v rámci cvičenia skúšať spôsoby posilnenia západnej hranice krajiny.

Nevyjasnená smrť

Tisícky demonštrantov sa v sobotu zišli v bieloruskom hlavnom meste na mieste, kde v pondelok pri stretoch s políciou zahynul 34-ročný Alexander Tarajkovski. V oblasti, kde Tarajkovski prišiel o život, sa v sobotu zhromaždilo asi päťtisíc ľudí, ktorí kládli kvety, zapaľovali sviečky a okoloidúce autá trúbili klaksónmi.

Okolnosti Tarajkovského smrti sú nejasné, pričom polícia tvrdí, že zahynul, keď mu v ruke explodovalo výbušné zariadenie, ktoré chcel hodiť do policajtov. Jeho partnerka Elena Germanová sa však v sobotu, niekoľko hodín pred Tarajkovského pohrebom pre agentúru AP vyjadrila, že ho podľa nej zastrelili policajti. Jeho zranenia podľa nej nezodpovedajú oficiálnej verzii. „Jeho ruky a nohy sú úplne nedotknuté, nemá na nich ani modriny,“ opísala s tým, že neverí, že Tarajkovski držal v rukách výbušninu a je podľa nej jasné, že ho zastrelili.

Protesty v zahraničí, aj na Slovensku

Protestná akcia v blízkosti bieloruského veľvyslanectva v Moskve trvala v sobotu viac ako 12 hodín a stala sa najdlhšou od 9. augusta, keď sa tam demonštranti po prvý raz zišli, informovala agentúra TASS. Pri veľvyslanectve sa zhromaždilo v sobotu približne 400 ľudí a vytvorili živú reťaz. Bezpečnostné sily zadržali troch ľudí.

Bol to už siedmy deň po sebe, keď sa v blízkosti bieloruského veľvyslanectva v Moskve zišli ľudia, ktorí sú nespokojní s výsledkom prezidentských volieb v Bielorusku a pobúrení následnými tvrdými akciami tamojších bezpečnostných síl proti demonštrantom.

Na Námestí SNP v Bratislave sa v sobotu stretlo niekoľko desiatok ľudí na zhromaždení Za slobodné Bielorusko

Poslankyňa Národnej rady SR Monika Kozelová (OĽANO) prečítala na zhromaždení vyhlásenie 67 poslancov parlamentu a niektorých europoslancov. Tí odmietajú „výsledky zmanipulovaných prezidentských bieloruských volieb, odsudzujú násilie na občanoch, vyjadrujú podporu demokratickým silám a vyzývajú režim prezidenta Alexandra Lukašenka, aby zastavil násilie na ľuďoch a umožnil konanie slobodných a férových volieb“.

Minister životného prostredia Ján Budaj (OĽANO) odkazuje Bielorusom, aby vydržali. Poznamenal, že dnes nemôže Slovensko nič viac pre slobodné Bielorusko spraviť, ako to, čo teraz robí. „Je to na nich, je to ich vojna o slobodu a dôstojnosť, o Európu, ale môžeme dať najavo, že sme dnes v tejto chvíli Bielorusmi, že sme na ich strane, že sme to všetko prežili a že sa to dá vyhrať,“ povedal Budaj.

Prepustili ruského novinára

Bieloruské úrady prepustili na slobodu ruského novinára Arťoma Važenkova, ktorého predtým zadržali pre podozrenie z účasti na nepokojoch v krajine. Oznámil to ľudskoprávny aktivista Alexej Prianišnikov.

„Práve som sa dozvedel, že Važenkov bol prepustený. Počas celej doby, keď bol zadržiavaný, nebol obvinený,“ povedal pre agentúru TASS Prianišnikov. Podľa neho ruské veľvyslanectvo v Bielorusku v blízkej budúcnosti pripraví doklady potrebné na to, aby Važenkov mohol opustiť Bielorusko.

„Z nejakého dôvodu nemá žiadne doklady. Hneď, ako ich veľvyslanectvo pripraví, Važenkov opustí krajinu a vráti sa do Ruska,“ uzavrel Prianišnikov.

Vyšetrovací výbor Bieloruska potvrdil zadržanie ruských novinárov Arťoma Važenkova a Igora Rogova pre podozrenie z účasti na masových nepokojoch.

Ruské ministerstvo zahraničných vecí už skôr vyzvalo bieloruské úrady, aby k ruským novinárom a ich práci pristupovali s rešpektom. Hovorkyňa ruského ministerstva Marija Zacharovová poznamenala, že Bielorusko sa k ruským novinárom správalo „nie po bratsky“. Len od 4. do 11. augusta bolo v Bielorusku zadržaných najmenej 55 novinárov, informovala Bieloruská asociácia novinárov.