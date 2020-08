V Minsku boli v uliciach provládni aj protivládni demonštranti

Stovky stúpencov bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka s bieloruskými vlajkami sa zhromažďujú na jeho podporu 16. augusta 2020 v Minsku. Autor: TASR/AP, Sergei Grits

Na akcii na Lukašenkovu podporu sa na námestí Nezávislosti v Minsku v nedeľu zišli podľa agentúry AFP aj TASS tisíce ľudí. Podľa bieloruských opozičných médií účastníkov zvážali celé dopoludnie autobusy. Podľa agentúry AP na akcii zaznievala prezidentova prezývka „Baťka“.

„K Majdanu u nás nedôjde,“ povedal jeden z demonštrantov s odkazom na protesty na kyjevskom námestí Nezávislosti (Majdan Nezaležnosti) v roku 2014, ktoré viedli k zvrhnutiu vlády proruského prezidenta Viktora Janukovyča. Vedľa prezidenta počas príhovoru stál 15-ročný syn Mikolaj, ktorý bol v minulosti označovaný za možného Lukašenkovho nástupcu.

Bieloruský opozičný protest v centre Minsku v nedeľu 16. augusta 2020.

V centre bieloruského Minsku sa konal tiež rozsiahly protivládny protest, na ktorom sa zišli desiatky tisíc ľudí. Opozičný ruský server Novaja gazeta píše, že podľa odhadu portálu je na mieste 60 000 ľudí. Neskoršie odhady hovoria o vyššom počte, podľa reportéra agentúry Reuters sa v bieloruskej metropole zišlo napokon viac než 200 000 ľudí, agentúra DPA odhaduje 100 000 účastníkov, zatiaľ čo AFP píše o desiatkach tisíc ľudí s bielo-červenými vlajkami. Príslušníci policajných jednotiek sa z miesta stiahli, podľa svetových agentúr proti davu nijako nezasahujú. K protestujúcim sa podľa AFP pridali aj zástupcovia miestnych elít, napríklad novinári verejnoprávnej televízie, ktorí väčšinou držia vládnu líniu, vedci, či podnikatelia. Na mieste sa tiež objavil bývalý minister kultúry Pavel Latuško.

Na protivládnej demonštrácii v Grodno na západe krajiny sa potom zišli ďalšie tisíce ľudí. Pokojné protestné akcie sa konajú aj v mestách Gomel, Breste, Mogilev, Bobrujsk, Vitebsk a v ďalších.

Lukašenko odmietol nové voľby

Bieloruský prezident Alexander Lukašenko sa nemieni riadiť príkazmi z cudziny a usporiadať nové voľby. Povedal to v nedeľu svojim priaznivcom, ktorí sa zhromaždili na demonštrácii v Minsku. Zároveň odmietol tvrdenie opozície, že boli výsledky hlasovania sfalšované. Svojich priaznivcov vyzval, aby bránili bieloruskú nezávislosť, ktorú podľa neho ohrozuje Severoatlantická aliancia. NATO jeho tvrdenie odmietlo.

K usporiadanie nových volieb vyzvali v sobotu Minsk premiéri Estónska, Lotyšska a Litvy. Už skôr podobnú výzvu Bielorusku adresovali tiež Poľsko a Ukrajina. K opakovaniu volieb za dohľadu zahraničných pozorovateľov v piatok vyzval aj český premiér Andrej Babiš.

„Milí priatelia, nezvolal som vás sem, aby ste ma bránili, ale preto, že prvýkrát za štvrťstoročie môžete brániť nezávislosť svojej krajiny,“ vyhlásil na zhromaždení Lukašenko. Dodal, že nie je priaznivcom pouličných zhromaždení, nie je ale jeho vinou, že teraz bolo treba povolať ľud do Minsku na pomoc.

NATO: Žiadne sily nezhromažďujeme

Ak by Bielorusko zahraničné výzvy na opakovanie volieb vyslyšalo, krajinu by to podľa Lukašenka destabilizovalo. „Stojím tu ako pred Bohom: voľby sa uskutočnili – nemôže byť viac ako 80 percent podvrhov,“ vyhlásil. Podľa oficiálnych výsledkov Lukašenko dostal 80,1 percenta hlasov. Severoatlantická aliancia podľa prezidenta na západnej hranici zhromažďuje sily. „Tanky a lietadlá sú 15 minút letu od našich hraníc,“ uviedol.

Hovorca NATO Lukašenkove ​​tvrdenia odmietla. Aliancia podľa nej sily pri bieloruských hraniciach nezhromažďuje a cieľom jej prítomnosti vo východnej Európe je len obrana. Situáciu v Bielorusku však NATO podľa hovorkyne pozorne sleduje a vyzýva na rešpektovanie základných práv, vrátane práva na pokojný protest.

Za lož označil tvrdenie bieloruského prezidenta tiež litovský minister zahraničia Linas Linkevičius. Minister obrany Raimundas Karoblis uviedol, že Litva vykonáva vojenské cvičenia na základe dlhodobého plánu. Zdôraznil tiež, že jeho krajina nepredstavuje pre Bielorusko žiadnu hrozbu.

Lukašenko ľuďom zhromaždeným na proteste sľúbil zmeny, ak si ich budú priať. „Chcete reformy? Povedzte aké, zajtra začneme,“ vyhlásil. Veľa sľubov, ktoré Bielorusom dal, podľa svojich slov už splnil. „Nikdy som vás nezradil a nikdy vás nezradím,“ dodal.