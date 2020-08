Babiš: Kvóty? Len cez moju mŕtvolu

Česká republika je pripravená na vstup do eurozóny, ale radšej počká, až Európska únia prijme niektoré nevyhnutné reformy, ktoré napríklad umožnia členským štátom donútiť krajiny na juhu Európy, aby „rozumnejšie“ nakladali so svojimi rozpočtami. V rozhovore zverejnenom v časopise Harvard International Review to vyhlásil český premiér Andrej Babiš.

Okrem toho hovoril aj o utečeneckých kvótach, populizme a podobnosti medzi ním a americkým prezidentom Donaldom Trumpom.

„Nikto nemá moc donútiť silne zadlžené štáty (EÚ), aby sa správali rozumnejšie. To je hlavný problém, ktorý sa musí naliehavo vyriešiť,“ povedal Babiš s tým, že pri vyjednávaní o fonde obnovy európskych ekonomík po kríze spôsobenej koronavírusom vystúpili na povrch nezhody medzi prosperujúcimi severnými štátmi a „stagnujúcimi“ štátmi európskeho juhu. Podľa Babiša však príležitostná česká kritika európskeho integračného procesu neznamená, že by krajina celkovo bola proti užšej integrácii. „Konštruktívna kritika v post-brexitovej EÚ je nutná,“ povedal český premiér.

Babiš vo štvrťročníku vydávanom katedrou medzinárodných vzťahov prestížnej Harvardovej univerzity tiež zopakoval svoj odmietavý postoj voči utečeneckým kvótam. „Kvóty? Len cez moju mŕtvolu,“ povedal premiér s tým, že návrh takéhoto opatrenia je symptómom toho, že si niektoré štáty EÚ nevedia brániť svoje územie, svojich občanov a podmienky schengenského priestoru.

„Akýkoľvek systém redistribúcie nelegálnych migrantov môže len zhoršiť situáciu zúfalých ľudí v Afrike a Ázii a Česká republika sa nemôže podieľať na týchto krátkozrakých a zbytočných riešeniach,“ povedal Babiš.

Český premiér tiež odmietol, že by jeho hnutie ANO bolo populistické. "Populistickí politici sú rýchlokvašky, získajú veľkú popularitu pomocou chytľavých sľubov, ale v realite každodenného rozhodovania sa stanú nepopulárnymi a upadnú do zabudnutia. (…) ÁNO sa stalo najstabilnejšou a najúspešnejšou politickou silou v Českej republike v priebehu niekoľkých rokov. To nemožno dokázať len marketingom alebo účinným PR. Musíte byť v kontakte s ľuďmi, najmä s tými, ktorí opustili tradičné strany, "povedal.

Bránil sa tiež porovnaniu s americkým prezidentom Trumpom. Miliardár z New Yorku totiž podľa Babiša vyrastal so striebornou lyžičkou v ústach v jednom z najbohatších svetových miest. „Na rozdiel odo mňa: narodil som sa v slovenskej rodine patriacej do strednej triedy bez podnikateľského zázemia v socialistickom Československu. Takže príbehy našich životov a úspechov sú úplne iné,“ poznamenal český premiér.

Česká republika je podľa šéfa hnutia ÁNO na ceste k tomu stať sa „jednou z desiatich najúspešnejších krajín na svete“. V ČR podľa neho pôsobí veľké množstvo expertov napríklad v sľubných oblastiach vývoja počítačových hier či nanotechnológiách. „Ak skombinujeme zdravé verejné financie a spoločnosť, ktorá drží pohromade, môžeme urobiť 21. storočia naším storočím,“ povedal.