Bidena čaká virtuálna korunovácia

Z pretekov takmer odpadol, ale teraz ho čaká vavrín slávy. Demokrata Joea Bidena strana oficiálne vyšle do súboja o Biely dom s republikánskym prezidentom Donaldom Trumpom. Voľby sa konajú 3. novembra.

Konvent nepomôže

Biden už mesiace vie, že si zmeria sily so súčasným šéfom Oválnej pracovne. Jeho nominačnú korunováciu však potvrdí až vo štvrtok Demokratický národný konvent. Stretnutie sa začína dnes. Vzhľadom na to, že v USA naďalej naplno zúri epidémia choroby COVID-19, konvent bude mať najmä virtuálnu podobu. Len jeho malá časť sa bude konať v Milwaukee v štáte Wisconsin, kde sa demokrati mali pôvodne stretnúť.

Nominačný kongres zvyčajne uchádzačom o prezidentskú funkciu pomohol aspoň dočasne zvýšiť popularitu, lebo sa na nich upriamila všetka politická pozornosť. Tentoraz to však asi platiť nebude. Ani v prípade Bidena, ani Trumpa, ktorého republikáni organizujú konvent na budúci týždeň.

"Nepredpokladám, že by mohli počítať s nejakým nárastom popularity. Správam dominujú iné politické témy a zdravotníctvo a ekonomika. Kongres nebude mať taký vplyv na ľudí. Okrem toho, konventy boli v minulosti veľkou politickou správou. Dnes však sociálne médiá produkujú veľké politické správy v podstate každý deň,“ pripomenul pre Pravdu americký politológ Steffen Schmidt zo štátnej univerzity v Iowe.

Hviezdy demokratov

Napriek tomu však demokrati prichystali pre americkú verejnosť všetky svoje hviezdy. Už dnes sa jej prihovorí bývalá prvá dáma Michelle Obamová, o ktorej mnohí dúfali, že ju Biden presvedčí, aby bola jeho viceprezidentkou. Vystúpi tiež vermontský senátor Bernie Sanders. Tento líder ľavicovejšieho krídla Demokratickej strany bol hlavným súperom Bidena v primárkach. Chvíľu sa dokonca zdalo, že by to mohol byť práve on, kto získa prezidentskú nomináciu.

Nakoniec však uspel Biden. Podľa prepočtu agentúry AP získal v primárkach, ktorých priebeh zásadne ovplyvnila pandémia, 2 687 delegátov. Na zisk nominácie bolo potrebných minimálne 1 991. Biden patril od začiatku primárok k favoritom, ale na začiatku neuspel v Iowe a v New Hampshire. Už to vyzeralo tak, že jeho kandidatúra sa skončí neúspechom. Jednoznačné víťazstvo v primárkach v Južnej Karolíne však bývalého viceprezidenta vrátilo do hry a šancu už z rúk nepustil.

Vo veku 77 rokov bude Biden najstarším prezidentským nominantom jednej z hlavných strán. Podľa priemeru najnovších prieskumov analytickej stránky RealClearPolitics demokrat vedie nad Trumpom v pomere 49,8 ku 42,3 percenta. Biden si minulý týždeň do tandemu za viceprezidentku vybral kalifornskú senátorku Kamalu Harrisovú.